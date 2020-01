Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki ngày 10/1 nhận định thị trường tài chính trong và ngoài nước vẫn đang ổn định, chưa quan sát được xu hướng bất thường nào cho thấy mâu thuẫn Mỹ-Iran ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế thực.Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hong đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng liên quan về tình hình Trung Đông. Phó Thủ tướng cho biết khu vực Trung Đông hiện đang tồn tại nhiều bất ổn, do đó cần theo dõi sát sao tình hình và xu hướng thị trường để đối phó cứng rắn khi cần thiết.Theo Phó Thủ tướng, Mỹ và Iran đang giảm nhẹ căng thẳng quân sự, giá cổ phiếu đang cho thấy xu hướng tăng, giá dầu và tỷ giá hối đoái trong nước cũng đang ổn định, người dân và doanh nghiệp cũng không chịu thiệt hại nào.Phó Thủ tướng cho biết mục tiêu của Chính phủ trong thời gian tới là đảm bảo an toàn cho công dân, giảm thiểu những tác động của bất ổn Trung Đông tới nền kinh tế. Chính phủ đang triển khai đối phó từ cấp trung ương đến địa phương, như thường xuyên mở Hội nghị Bộ trưởng liên quan và Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô cấp Thứ trưởng, khởi động 6 ban đối sách ở các lĩnh vực an toàn công dân, thị trường tài chính trong và ngoài nước, xuất khẩu, giá dầu, xây dựng và vận tải biển.Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ theo dõi tình hình 24/24, rà soát kỹ lưỡng đối sách và chiến lược đối phó trong tình huống khẩn cấp.Phó Thủ tướng Hong nhận định Chính phủ cần nhận thức rõ tính nghiêm trọng, song cũng không nên quá bất an về tình hình hiện tại. Chính phủ dự kiến sẽ liên tục tổ chức hội nghị Bộ trưởng liên quan cho tới khi tình hình khu vực Trung Đông ổn định trở lại.Hội nghị cùng ngày còn có sự tham gia của Bộ trưởng Địa chính và giao thông Kim Hyun-mee, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Eun Sung-soo, Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Noh Hyeong-ouk và Cố vấn kinh tế Phủ Tổng thống Lee ho-seung.