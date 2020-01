Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật gặp Tổng thư ký đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật Kang Chang-il ngày 9/1 đã có cuộc gặp với Tổng thư ký đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nikai Toshihiro, người có quyền lực lớn thứ hai của đảng này, cũng là thành viên cấp cao của Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật.Cuộc họp còn có sự tham gia của nghị sĩ Kawamura Takeo (đảng cầm quyền Dân chủ tự do), thành viên cấp cao khác trong Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn. Hai bên đã trao đổi ý kiến về phương án cải thiện mối quan hệ Hàn-Nhật.Sau buổi trao đổi, Chủ tịch Kang cho biết ông và Tổng thư ký Nikai đều nhất trí cùng tháo gỡ mâu thuẫn trong quan hệ Hàn-Nhật một cách tốt đẹp, vì thế hệ tương lai.Là người am hiểu về Hàn Quốc tiêu biểu tại Nhật Bản, ông Nikai cho biết sẽ có 1.000 người tới thăm Hàn Quốc trong thời gian gần nhất.Từ ngày 31/7 tới 1/8 năm ngoái, nhóm nghị sĩ Quốc hội gồm 10 người, do nghị sĩ tự do Seo Cheong-won dẫn đầu, đã tới thăm Nhật Bản. Khi đó, sau hai lần trì hoãn, nhóm nghị sĩ đã không thể gặp gỡ Tổng thư ký Nikai. Đó cũng là thời điểm căng thẳng Hàn-Nhật xung quanh việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu sang Seoul lên tới đỉnh điểm, làm dấy lên tranh cãi về việc các nghị sĩ Hàn Quốc bị đối xử lạnh nhạt.Chủ tịch Kang Chang-il đánh giá cuộc gặp với Tổng thư ký Nikai đã giúp bầu không khí giữa hai nước Hàn-Nhật tốt đẹp hơn.Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm Nhật Bản lần này, Chủ tịch Kang cũng đã có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn Fukushiro Nukaga (đảng Dân chủ tự do), và nghị sĩ Kawamura, thành viên cấp cao khác trong Liên minh nghị sĩ Nhật-Hàn, thảo luận những vấn đề nổi cộm xung quanh quan hệ Hàn-Nhật.