Các tổ chức dân sự Hàn Quốc phản đối Chính phủ cử binh tới eo biển Hormuz

Photo : YONHAP News

107 tổ chức dân sự Hàn Quốc, trong đó có Liên minh đoàn kết người dân vì nền dân chủ tham gia và Nhóm luật sư vì xã hội dân chủ, sáng 10/1 đã mở buổi họp báo tại quảng trường Gwanghwamun, thủ đô Seoul, nhấn mạnh Chính phủ tuyệt đối không được cử binh lính tới eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng quân sự Mỹ-Iran leo thang.Về vụ việc Mỹ tiến hành không kích vào sân bay Baghdad, Iraq, khiến Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng ngày 3/1, các tổ chức dân sự chỉ trích đây là hành vi châm ngòi chiến tranh, xâm hại chủ quyền của Iraq, vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế. Washington phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Hàn Quốc không có lý do gì để đứng về phía Mỹ, tham gia các hoạt động quân sự của Washington.Liên quan tới việc Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris gần đây bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ cử quân tới eo biển Hormuz, các tổ chức này chỉ trích ông Harris đang công khai gây sức ép với Chính phủ Hàn Quốc.Các tổ chức dân sự trong nước nhấn mạnh từ trước tới nay, Seoul luôn đề nghị cộng đồng quốc tế đóng vai trò xây dựng trong vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Do đó, Chính phủ tuyệt đối không nên can thiệp quân sự vào những khu vực đang xảy ra mâu thuẫn. Trước khi ra quyết định, Chính phủ phải đánh giá về lịch sử cử binh tới Iraq, tính phù hợp về luật pháp quốc tế nếu cử binh tới eo biển Hormuz, và thảo luận về những hệ lụy dài hạn.Sáng 10/1, một số tổ chức dân sự theo khuynh hướng tiến bộ đã tổ chức họp báo trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở Seoul, phản đối Mỹ tấn công và cấm vận Iran, yêu cầu Chính phủ dừng thảo luận cử binh tới eo biển Hormuz, và chỉ trích Đại sứ Harris.