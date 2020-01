Số chuyến bay cất cánh, hạ cánh tại sân bay Jeju năm 2019 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Trong năm ngoái, tổng số chuyến bay cất cánh và hạ cánh ở sân bay quốc tế Jeju, hòn đảo du lịch nổi tiếng phía Nam Hàn Quốc, đạt mức cao kỷ lục.Tổng công ty hàng không Hàn Quốc (KAC) chi nhánh Jeju ngày 10/1 cho biết trong năm ngoái, đã có tổng cộng 175.366 chuyến bay cất cánh, hạ cánh ở sân bay Jeju, tăng 1,5% (2.623 chuyến) so với kỷ lục 172.743 chuyến năm 2016. Trung bình mỗi ngày có 480 chuyến bay cất cánh, hạ cánh ở sân bay Jeju, cũng là mức bình quân cao kỷ lục.Thêm vào đó, lượng hành khách sử dụng sân bay Jeju cũng đạt mức cao kỷ lục là 31.310.000 người, tăng mạnh so với mức 29.455.305 người năm 2018. Xu hướng tăng này được phân tích là do nhu cầu du lịch Nhật Bản của người dân trong nước giảm, ảnh hưởng từ làn sóng tẩy chay Nhật Bản, nên nhiều khách du lịch tìm đến đảo Jeju như một địa điểm thay thế. Thêm vào đó, lượng khách du lịch Trung Quốc tới Jeju cũng có xu hướng hồi phục.Tháng 5 năm ngoái, Tổng công ty hàng không Hàn Quốc (KAC) đã hoàn tất dự án mở rộng hạ tầng sân bay Jeju. Tổng diện tích nhà ga được tăng thêm 31,6%, từ 95.795 m² lên 126.089 m²; năng lực phục vụ hành khách trong năm tăng thêm 22,4%, từ 25.890.000 người lên 31.700.000 người.