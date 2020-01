Ngoại trưởng Hàn Quốc lên đường sang Mỹ

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 13/1 đã lên đường sang Mỹ tham dự Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ.Theo kế hoạch, Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ sẽ được tổ chức tại thành phố San Fracisco ngày 14/1 (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên sau hơn 9 tháng Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ được tổ chức lại, kể từ lần hội đàm cuối tháng 3 năm ngoái tại Washington.Dự kiến Ngoại trưởng Kang và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo sẽ thảo luận phương án phối hợp trong vấn đề Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh miền Bắc để ngỏ sẽ có động thái khiêu khích khiến căng thẳng gia tăng. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ trao đổi ý kiến về tình hình khu vực Trung Đông xung quanh mâu thuẫn quân sự giữa Mỹ và Iran.Điểm thu hút quan tâm là liệu Ngoại trưởng Hàn-Mỹ có thảo luận vấn đề cử binh tới eo biển Hormuz hay không.Mỹ hiện đang yêu cầu các đồng minh, bao gồm cả Hàn Quốc, cùng tham gia phòng vệ chung eo biển Hormuz để bảo vệ các tàu thuyền đi qua đây. Washington cho rằng Iran đứng sau hàng loạt vụ tấn công tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz hồi tháng 6 năm ngoái. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran ngày càng leo thang, có khả năng Ngoại trưởng Mỹ sẽ yêu cầu Seoul gửi binh lực tới eo biển Hormuz .Cho đến năm ngoái, Hàn Quốc vẫn tích cực cân nhắc cử lực lượng tới eo biển Hormuz. Tuy nhiên, kể từ khi căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng, Seoul lại bày tỏ lập trường khá thận trọng về vấn đề này.Trong buổi báo cáo các vấn đề nổi cộm của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội ngày 9/1 vừa qua, Ngoại trưởng Kang khẳng định "lập trường của Hàn Quốc không nhất thiết phải giống với Mỹ".Chính phủ Seoul được cho là đang cân nhắc phương án không tham gia “Sáng kiến an ninh hàng hải quốc tế” (IMSC) do Mỹ khởi xướng thành lập, mà sẽ mở rộng phạm vi tác chiến của lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) đang hoạt động gần eo biển Hormuz, để bảo hộ tàu thuyền của Hàn Quốc đi qua đây.Tuy nhiên, do Chính phủ vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về vấn đề trên, có vẻ Ngoại trưởng Kang cũng sẽ chỉ bày tỏ lập trường "cân nhắc" về yêu cầu của Mỹ.Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hàn-Mỹ dự kiến sẽ thảo luận phương án phối hợp nhằm phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Dự đoán hai bên sẽ đưa ra thông điệp hối thúc Bình Nhưỡng nối lại đàm phán, kiềm chế các động thái khiêu khích.Ngoại trưởng Kang dự kiến sẽ giải thích và yêu cầu Washington hỗ trợ trong các dự án hợp tác liên Triều mà Tổng thống Moon Jae-in đã đề cập trong bài phát biểu chúc mừng năm mới.Ngoài ra, có khả năng Ngoại trưởng Hàn-Mỹ cũng sẽ thảo luận về đàm phán chia sẻ chi phí quân sự cho quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc, trước thềm vòng đàm phán thứ 6 Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI sắp diễn ra tại Mỹ ngày 14-15/1 tới.Trong thời gian bà Kang thăm Mỹ, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu được cho là cũng có kế hoạch thăm thành phố San Francisco. Do đó, Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Nhật và Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật có khả năng sẽ được tổ chức.