Hàn Quốc sử dụng sách giáo khoa lịch sử mới từ năm 2020

Photo : YONHAP News

Bắt đầu từ học kỳ mùa Xuân tháng 3 năm nay, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Hàn Quốc sẽ chuyển sang học sách giáo khoa lịch sử mới.Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 12/1 cho biết thay đổi lớn nhất của sách giáo khoa lịch sử mới là học sinh trung học cơ sở sẽ tập trung học về lịch sử tiền cận đại, từ thời kỳ tiền sử tới triều đại Joseon (thế kỉ XIV đến XIX); trong khi học sinh trung học phổ thông sẽ chủ yếu học về lịch sử cận đại, từ sau thời kỳ Hàn Quốc bắt đầu mở cửa giao thương với bên ngoài (cuối thế kỷ XIX).Cụ thể, trong 6 quyển sách giáo khoa lịch sử bậc trung học cơ sở mới, 80% nội dung là về lịch sử tiền cận đại, 20% là lịch sử cận hiện đại, thay vì 50:50 như trước đó. Sách giáo khoa lịch sử cũ bị chỉ ra là có nhiều nội dung trùng lặp với sách giáo khoa bậc trung học phổ thông.Trong thời gian tới, học sinh sẽ hình thành nền tảng kiến thức toàn diện về lịch sử tiền cận đại trong giai đoạn trung học cơ sở, rồi lên bậc trung học phổ thông sẽ tập trung học về lịch sử cận đại, thời kỳ diễn ra những thay đổi to lớn về chính trị, xã hội.Ngoài ra, sách giáo khoa lịch sử mới cũng giảm 20% lượng bài tập so với sách giáo khoa cũ để khuyến khích giáo viên và học sinh tăng cường tính sáng tạo trong giảng dạy và học tập.Những nội dung về tính chỉnh thể của quốc gia, vốn từng gây tranh cãi trong quá khứ, cũng được thể hiện rõ ràng hơn. Ví dụ, sách ghi rõ cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) khởi nguồn từ việc Bắc Triều Tiên tấn công xâm lược xuống phía Nam. Về việc thành lập Nhà nước tại hai miền Nam-Bắc, sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất cụm từ là "thành lập Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc", "thành lập chính quyền Bắc Triều Tiên". Về chủ nghĩa dân chủ, hai cụm từ "chủ nghĩa dân chủ" và "chủ nghĩa dân chủ tự do" đều được phép sử dụng.Sách giáo khoa mới tăng nội dung về các vấn đề lịch sử liên quan tới Nhật Bản, như vấn đề cưỡng ép lao động, cưỡng ép phụ nữ mua vui thời chiến, chủ quyền đảo Dokdo. Toàn bộ 8 quyển sách giáo khoa lịch sử bậc trung học phổ thông đều có trang đặc biệt về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến và chủ quyền đảo Dokdo, đưa ra các hoạt động đa dạng cho học sinh tham gia. Một nội dung đáng chú ý là giới thiệu về phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc năm 2018, cho rằng quyền đòi bồi thường của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến vẫn chưa hết hiệu lực theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965.Ngoài ra, sách giáo khoa mới cũng tăng nội dung giới thiệu về các nhà hoạt động trong phong trào kháng Nhật giành độc lập là nữ giới, từng bị cho là còn thiếu trong sách giáo khoa cũ.Đây là sách giáo khoa lịch sử đầu tiên được biên soạn căn cứ theo quá trình giáo dục sửa đổi năm 2015. Các bộ môn khác đã được áp dụng sách giáo khoa mới từ năm 2018, nhưng riêng môn lịch sử bị chậm hơn hai năm do hỗn loạn về sách giáo khoa lịch sử do Nhà nước biên soạn.Dưới thời cựu Tổng thống Park Geun-hye, Nhà nước trực tiếp biên soạn sách giáo khoa lịch sử, thay vì chỉ kiểm duyệt như trước. Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Moon Jae-in tháng 5 năm 2017 đã ra lệnh hủy chính sách này.