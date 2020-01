Dân số đăng ký chứng minh thư nhân dân trên 65 tuổi vượt mốc 8 triệu người

Photo : YONHAP News

Tính đến cuối năm 2019, tổng dân số đăng ký chứng minh thư nhân dân ở Hàn Quốc đạt 51.849.861 người, tăng hơn 23.000 người (0,05%) so với một năm trước.Kể từ lần đầu cán mốc 50 triệu người năm 2010, dân số đăng ký chứng minh thư nhân dân đều tăng mỗi năm, nhưng tỷ lệ tăng lại đang có xu hướng giảm dần.Độ tuổi bình quân dân số theo chứng minh thư nhân dân đạt 42,6, mức cao nhất kể từ số liệu thống kê công bố năm 2008. Độ tuổi bình quân đã tăng đều từ 37 tuổi năm 2008 lên 40 tuổi năm 2014, và đạt 42,1 tuổi năm 2018.Nhóm dân số "có khả năng sản xuất" từ 15 tới 64 tuổi giảm hơn 19.000 người so với năm 2018. Dân số ở độ tuổi thiếu niên nhi đồng từ 0 tới 14 tuổi cũng giảm hơn 16.000 người.Ngược lại, dân số già trên 65 tuổi tăng 376.000 người, lần đầu vượt mốc 8 triệu người. Điều này cho thấy tốc độ già hóa đang diễn ra ngày càng nhanh.Xét theo giới tính, dân số nữ giới chiếm 50,1% và nam giới đạt 49,9%. Ở độ tuổi dưới 50, dân số nam chiếm nhiều hơn, trong khi dân số nữ chiếm nhiều hơn ở độ tuổi trên 60.Trong số địa phương có dân số tăng so với năm 2018, tỉnh Gyeonggi đứng đầu với mức tăng 162.000 người. Dân số ở thành phố hành chính Sejong, đảo Jeju, thành phố Incheon và tỉnh Bắc Chungcheong đều tăng, nhưng dân số ở Seoul lại giảm hơn 36.000 người. Dân số ở thành phố Busan, thành phố Daegu (tỉnh Bắc Gyeongsang), tỉnh Nam Jeolla, thành phố Daejeon, tỉnh Nam Jeolla cũng giảm.Số liệu thống kê chi tiết được đăng tải trên trang chủ của Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc.