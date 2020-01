Hàn Quốc gửi thông điệp chúc mừng sinh nhật lãnh đạo Bắc Triều Tiên của Tổng thống Mỹ

Photo : KBS News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết Chính phủ đã chuyển tới Bắc Triều Tiên thông điệp chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un của Tổng thống Mỹ Donald Trump.Chánh Văn phòng Chung công bố sự việc trên chiều 10/1 tại sân bay quốc tế Incheon, sau khi về nước từ chuyến thăm Mỹ, tham dự Hội đàm cấp cao an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.Mỹ gửi thông điệp chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Kim Jong-un trong bối cảnh đã hết "thời hạn cuối năm" miền Bắc đặt ra cho đàm phán Mỹ-Triều, và nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ khiêu khích nhân dịp sinh nhật nhà lãnh đạo Kim Jong-un (8/1), hoặc sinh nhật cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il (16/2).Tháng 6 năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi bức thư tay tới Mỹ, với nội dung chúc mừng sinh nhật Tổng thống Donald Trump. Và cũng trong tháng này, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều đã gặp nhau tại Bàn Môn Điếm.Lý do Tổng thống Trump nhờ Tổng thống Moon Jae-in chuyển lời chúc mừng sinh nhật tới Chủ tịch Kim Jong-un được giải thích là không liên quan tới việc Bình Nhưỡng không trả lời đề xuất tổ chức các cuộc gặp của Mỹ.