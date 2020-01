130.000 khách du lịch Trung Quốc tới Hàn Quốc vào kỳ nghỉ lễ mùa xuân

Photo : YONHAP News

Theo kết quả phân tích lượng đặt vé máy bay, Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) dự báo sẽ có 130.000 khách du lịch Trung Quốc tới thăm Hàn Quốc trong kỳ nghỉ lễ mùa xuân kéo dài một tuần, kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm của nước này.Quy mô khách du lịch Trung Quốc năm nay tăng 49% so với mức 87.000 người cùng kỳ năm 2018, năm đầu tiên sau khi Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm vận với làn sóng văn hóa Hallyu và du lịch sang Hàn Quốc, do mâu thuẫn về việc Seoul triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).Theo kết quả khảo sát của cổng thông tin "Baidu" của Trung Quốc, Seoul là điểm đến nước ngoài được yêu thích thứ ba đối với người dân Đại Lục, sau Bangkok và Tokyo.Trên thực tế, số khách Trung Quốc tới du lịch Hàn Quốc trong năm 2019 đạt trên 6 triệu người, tăng 25% so với năm 2018. Lượng khách lẻ đã hồi phục về mức trước khi hai nước xảy ra mâu thuẫn THAAD.Vấn đề cuối cùng là Trung Quốc vẫn giữ lệnh cấm bán tour ghép đoàn trực tuyến và du lịch bằng du thuyền, chuyến bay thuê bao. Dự kiến chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào khoảng tháng 3, 4 tới sẽ tạo ra chuyển biến mới.Nếu chuyến thăm diễn ra thành công, có thể Bắc Kinh sẽ ra thông báo chính thức, dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh cấm du lịch liên quan tới THAAD.