Chính phủ công bố thành quả một năm triển khai chính sách thúc đẩy nền kinh tế hydro

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 13/1 công bố thành quả một năm xúc tiến chính sách thúc đẩy nền kinh tế hydro.Bộ cho biết kể từ khi Chính phủ công bố "Lộ trình thúc đẩy nền kinh tế hydro" ngày 17/1 năm ngoái, các ban ngành hữu quan đã lập ra 6 đối sách thực hiện, hỗ trợ khoảng 370 tỷ won (320,3 triệu USD) cho các đề án nghiên cứu và phát triển trọng tâm.Theo tài liệu do Bộ Công nghiệp công bố, trong vòng 10 tháng đầu năm 2019, hãng ô tô Hyundai đã bán được 3.666 xe ô tô chạy bằng hydro, chiếm 60% lượng ô tô hydro bán ra trên toàn thế giới. Sau đó là hãng Toyota của Nhật Bản với 2.174 chiếc, Honda 286 chiếc.Tổng lượng xe ô tô hydro xuất khẩu tính tới nay là hơn 1.700 chiếc, lượng xe chạy trong nước là hơn 5.000 chiếc, tăng trưởng gấp 6 lần so với một năm trước. Cho tới thời điểm hiện tại, ở Hàn Quốc có tổng cộng 33 trạm sạc hydro, mặc dù vẫn thấp hơn Nhật Bản (112), Đức (82), Mỹ (70), nhưng số trạm sạc mới trong năm ngoái là 20, cao nhất thế giới.Hàn Quốc đang chiếm 40% thị phần pin nhiên liệu toàn cầu. Tới cuối năm ngoái, công suất phát điện bằng pin nhiên liệu tại Hàn Quốc đạt 408 MW, nhiều hơn Mỹ (382 MW) và Nhật Bản (245 MW).Chính phủ dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ để phổ biến rộng rãi xe ô tô chạy bằng hydro, pin nhiên liệu, trạm sạc hydro trong thời gian tới, nhằm xây dựng hệ sinh thái kinh tế hydro do khối tư nhân đóng vai trò chủ đạo.Nhân kỷ niệm một năm công bố Lộ trình thúc đẩy nền kinh tế hydro, Bộ trưởng Công nghiệp Sung Yun-mo ngày 13/1 đã tới thăm công ty G-Philos, doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất hệ thống điện phân nước bằng năng lượng tái tạo ở thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi.Bộ trưởng Sung đánh giá cao những nỗ lực của ban ngành hữu quan Chính phủ và giới doanh nghiệp trong một năm qua, với những thành quả khiến thế giới chú ý. Ông Sung đề nghị khối Nhà nước và tư nhân phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thiết lập nền tảng vững chắc, đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đi đầu về kinh tế hydro trong tương lai.