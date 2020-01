40% doanh nghiệp không có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch cho người lao động

Photo : YONHAP News

Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) ngày 14/1 công bố kết quả khảo sát tiến hành với 509 doanh nghiệp trên toàn quốc. 57,8% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch cho người lao động, giảm 3,7% so với một năm trước.Trong số các doanh nghiệp trên 300 nhân viên, tỷ lệ trả lời sẽ thưởng Tết cho người lao động là 71,8%, tương tự năm ngoái. Tỷ lệ này ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới 300 nhân viên là 55,2%, giảm 4,4% so với một năm trước. Những con số này phản ánh nhận định của doanh nghiệp về tình hình kinh tế trước thềm Tết Nguyên đán năm nay.Cụ thể, 70,1% doanh nghiệp nhận định môi trường kinh doanh năm nay "xấu hơn" năm trước, 26,9% trả lời "tương tự", chỉ có 3,8% cho rằng "đã cải thiện" hơn so với năm ngoái. Xét theo quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp nhận định tiêu cực là 66,7% ở doanh nghiệp lớn, 70,8% ở doanh nghiệp vừa và nhỏ.Theo kết quả khảo sát, số ngày nghỉ Tết Âm lịch bình quân ở các doanh nghiệp là 4 ngày, giảm 0,8 ngày so với năm 2018. Lý do là bởi trong năm ngoái, ba ngày nghỉ lễ chính thức rơi vào thứ Hai tới thứ Tư, nên nhiều doanh nghiệp cho người lao động nghỉ liền từ thứ Bảy, Chủ nhật tuần trước đó. Trong năm nay, ngày mồng 1 và mồng 2 Tết trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật, nên nhiều công ty chỉ cho người lao động nghỉ 4 ngày.Doanh nghiệp lớn có số ngày nghỉ Tết bình quân là 4,3 ngày, doanh nghiệp vừa và nhỏ là 3,9 ngày, giảm lần lượt 0,6 ngày và 0,9 ngày so với năm ngoái.