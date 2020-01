Tổng thống nhấn mạnh vai trò của Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao trong bài toán cải cách

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 14/1 đã tổ chức buổi họp báo đầu năm mới, thời lượng 90 phút tại Phủ Tổng thống, với sự tham gia của hơn 200 phóng viên trong và ngoài nước.Trả lời câu hỏi Tổng thống có tín nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol hay không, ông Moon cho biết Viện trưởng Yoon phải là người tiên phong trong công cuộc cải cách Viện Kiểm sát thì mới có thể tạo ra những thay đổi trong thông lệ điều tra, văn hóa tổ chức của cơ quan này.Tổng thống cho biết người dân yêu cầu cải cách Viện Kiểm sát do nhận thấy cơ quan này đang thực thi quyền hạn vượt ra khỏi luật pháp, như công khai các nghi ngờ điều tra. Ông Moon cho rằng Viện trưởng Yoon đã được người dân hết sức tín nhiệm ở khía cạnh điều tra không kiêng nể bất cứ nhân vật quyền lực nào.Liên quan tới việc Bộ Tư pháp cải tổ một loạt quan chức cấp cao trong Viện Kiểm sát, Tổng thống nhấn mạnh quyền bổ nhiệm nhân sự của Bộ trưởng và Tổng thống cần được tôn trọng, và quyền điều tra của Viện Kiểm sát cũng vậy. Do đó, việc Viện trưởng Yoon cho rằng Bộ Tư pháp phải lập và đưa ra phương án cải tổ nhân sự rồi mới có thể nêu ý kiến là đi ngược lại quy trình nhân sự.Bên cạnh đó, Tổng thống còn nhấn mạnh về bài toán xây dựng nền chính trị thỏa hiệp. Ông đã cân nhắc tới điều này khi tiến cử cựu Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun làm Thủ tướng, nhằm thiết lập nền chính trị thỏa hiệp giữa Chính phủ và Quốc hội.Tổng thống nhận định thị trường bất động sản đang dần ổn định. Tuy nhiên, người dân vẫn có tâm lý dè chừng, nên cần phải khôi phục hoàn toàn xu hướng tăng giá đột biến thời gian qua.Về vấn đề Bắc Triều Tiên, Tổng thống cho rằng dù chưa thể lạc quan, nhưng thời điểm hiện nay cũng chưa tới mức bi quan về quan hệ liên Triều hay đối thoại Mỹ-Triều. Ông Moon cho biết Tổng thống Donald Trump đã nhờ Hàn Quốc chuyển thông điệp chúc mừng sinh nhật tới Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. Nhưng có lẽ thấy chưa đủ nên Tổng thống Mỹ đã gửi thư riêng cho nhà lãnh đạo miền Bắc, và ông Moon hoàn toàn đánh giá tích cực hành động này.Liên quan tới phản ứng ngày 11/1 của Bắc Triều Tiên, yêu cầu Seoul không can thiệp vào đối thoại Mỹ-Triều, ông Moon nhấn mạnh cánh cửa đối thoại vẫn chưa khép lại, Chính phủ vẫn đang tiếp tục nỗ lực đối thoại với Bình Nhưỡng để phát triển quan hệ liên Triều.