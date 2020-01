Doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ won tăng gấp đôi trong vòng 20 năm

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát công bố ngày 14/1 về các doanh nghiệp doanh thu 1.000 tỷ won (866,7 triệu USD) niêm yết trên sàn chứng khoán trong nước từ năm 1998 đến 2018, trong năm 2018 có 197 doanh nghiệp đạt doanh thu trên 1.000 tỷ won, còn gọi là "siêu doanh nghiệp" (dựa theo báo cáo tài chính riêng biệt), cao gấp đôi so với con số 83 doanh nghiệp thời điểm khủng hoảng tiền tệ năm 1998.Khảo sát trên do Viện nghiên cứu tăng trưởng bền vững (SGI), chuyên về phát triển tổ chức, ủy thác cho Viện nghiên cứu CXO Hàn Quốc, chuyên phân tích về thông tin doanh nghiệp, thực hiện.Số doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ won vượt mốc 100 đơn vị, đạt 117 đơn vị năm 2001. Sau đó, con số này tăng đều từ 114 đơn vị năm 2003 lên 192 đơn vị năm 2012.Tuy nhiên, từ năm 2013 đến năm 2017, số lượng "siêu doanh nghiệp" lại giảm, năm 2016 chỉ còn 180 đơn vị, bằng năm 2010. Đến năm 2018, con số này mới được cải thiện lên 197 đơn vị, vượt qua con số cao kỷ lục 192 đơn vị của năm 2012.Tổng doanh thu của các doanh nghiệp này đã tăng từ 375.000 tỷ won (325 tỷ USD) năm 1998 lên 513.000 tỷ won (445 tỷ USD) năm 2001, và bước vào thời đại "1 triệu tỷ won" năm 2010 với 1,115 triệu tỷ won (967 tỷ USD). Tổng doanh thu của các "siêu doanh nghiệp" trong năm 2012 đạt tới 1,225 triệu tỷ won (1,06 tỷ USD).Tuy nhiên, quy mô doanh thu của các doanh nghiệp này từ năm 2013 tới 2017 đa số đều thu hẹp so với năm 2012. Đến năm 2018, con số này mới vượt mốc của năm 2012, đạt 1,283 tỷ won (1,11 tỷ USD).Xét theo từng ngành nghề của các doanh nghiệp doanh thu trên 1.000 tỷ won, trong năm 1998 có 21 công ty tài chính, chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đó là công ty xây dựng (9 đơn vị), doanh nghiệp điện, điện tử (8 đơn vị), doanh nghiệp hóa dầu (7 đơn vị) và doanh nghiệp thực phẩm (6 đơn vị).Đến năm 2018, doanh nghiệp tài chính vẫn chiếm nhiều nhất với 29 đơn vị. Doanh nghiệp hóa dầu tăng lên 23 đơn vị, cao gấp đôi năm 1998; doanh nghiệp thực phẩm tăng lên 19 đơn vị; doanh nghiệp phân phối hàng hóa tăng từ 2 đơn vị năm 1998 lên 11 đơn vị.Trong thời gian qua, có 4 doanh nghiệp lớn vẫn duy trì được doanh thu trên 10.000 tỷ won (8,6 tỷ USD) là công ty điện tử Samsung, công ty bảo hiểm nhân thọ Samsung, công ty Posco và Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO).