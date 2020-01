Công đồng người hâm mộ làn sóng văn hóa Hallyu thế giới sắp đạt 100 triệu người

Photo : YONHAP News

Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF), chuyên phụ trách ngoại giao công chúng trực thuộc Bộ Ngoại giao, ngày 14/1 đã công bố báo cáo "Tình hình văn hóa Hallyu toàn cầu năm 2019", phân tích những thông tin liên quan tới Hallyu ở 112 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo đó, tính đến tháng 12 năm ngoái, có tổng cộng 99,32 triệu người là thành viên của các nhóm chung sở thích về văn hóa Hallyu trên toàn thế giới, tăng 11% so với con số 89,19 triệu người của một năm trước.Xét theo từng châu lục, cộng đồng fan hâm mộ Hallyu ở châu Âu tăng tới 128%, từ 6,6 triệu người lên 15,04 triệu người, mức tăng cao nhất. Ở châu Phi và khu vực Trung Đông, con số này cũng tăng từ 230.000 người lên 320.000 người (39,1%), ở Mỹ tăng từ 11,85 triệu người lên 12,15 triệu người (2,53%), châu Á và châu Đại Dương tăng từ hơn 70,6 triệu người lên 71,18 triệu người (tăng lần lượt 1,71%).Nước có tỷ lệ tăng cao nhất là Nga, từ 2,98 triệu người lên 11,61 triệu người, tăng đến 290%, chiếm tới 85% tổng tỷ lệ tăng.Quỹ giao lưu quốc tế giải thích ở đa số các nước, động lực chính giúp văn hóa Hallyu phổ biến rộng rãi hơn là nhờ sức nóng của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng nhất thế giới "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS). Thêm vào đó, phim truyền hình Hàn Quốc K-drama cũng góp phần không nhỏ giúp lan tỏa làn sóng văn hóa Hallyu ra thế giới.Nhóm nhạc BTS đã ba năm liên tiếp nhận giải "Nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội" (Top Social Artist) của Giải thưởng âm nhạc Billboard 2019, và được tạp chí Time (Mỹ) bình chọn là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn thứ 4 trên mạng internet trong năm 2019.Bên cạnh đó, các trang mạng xã hội (SNS) như Youtube, Nexflix cũng đã giúp lan rộng làn sóng văn hóa Hallyu ra thế giới. Phim điện ảnh "Ký sinh trùng" (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho được nhận giải "Cành cọ vàng" tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) cũng đóng vai trò khá lớn.Nếu trước đây chỉ tập trung vào K-pop và K-drama, văn hóa Hallyu hiện nay còn mở rộng sang cả lĩnh vực truyện tranh trực tuyến (webtoon), thời trang, mỹ phẩm, và du lịch.Tuy nhiên, KF cũng chỉ ra những yếu tố có thể gây trở ngại cho làn sóng văn hóa Hallyu, như các fan hâm mộ nghiêng nhiều về các nhóm nhạc BTS hay Twice, sự xuống cấp đạo đức của một số ngôi sao Hallyu, cũng như lệnh cấm nghệ sỹ Hallyu biểu diễn của Bắc Kinh. Do đó, Hàn Quốc cần xây dựng chiến lược quản lý nguy cơ có hệ thống để đối phó hiệu quả với những yêu tố đe dọa tới sức lan tỏa của văn hóa Hallyu.