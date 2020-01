Tỷ lệ tuyển dụng năm 2019 cao nhất trong vòng 22 năm

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/1 công bố báo cáo về xu hướng tuyển dụng. Trong năm 2019, lao động có việc làm bình quân đạt 27.123.000 người, tăng hơn 300.000 người so với một năm trước, khôi phục mức tăng 300.000 người sau hai năm. Tỷ lệ tuyển dụng năm 2019 đạt 60,9%, mức cao nhất trong 22 năm qua.Xu hướng hồi phục tuyển dụng được phân tích là do ảnh hưởng lớn từ các dự án việc làm của Chính phủ. Trong năm ngoái, ngân sách Nhà nước đã tạo thêm 610.000 việc làm mới, tăng 100.000 việc so với năm 2018. Trong đó, việc làm cho người trên 60 tuổi tăng hơn 370.000 việc, mức tăng cao nhất trong các nhóm tuổi.Một nguyên nhân khác là ảnh hưởng từ xu hướng hồi phục khách du lịch nước ngoài trong năm 2019, gia tăng việc làm ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Sự tăng trưởng của lĩnh vực thể thao, giải trí cũng góp phần nâng cao tỷ lệ tuyển dụng.Tuy nhiên, tỷ lệ tuyển dụng ở nhóm 40 tuổi lại giảm 0,6% so với một năm trước. Đây là nhóm tuổi duy nhất có tỷ lệ tuyển dụng giảm, được phân tích là do xu hướng đình trệ của ngành chế tạo, xây dựng, bán buôn bán lẻ.Chính phủ đặt mục tiêu tạo thêm 700.000 việc làm trong năm nay, lập đối sách tổng hợp giải quyết vấn đề việc làm cho nhóm 40 tuổi tới tháng 3 năm nay.