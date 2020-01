Thứ hạng quy mô tài sản của các tập đoàn lớn Hàn Quốc thay đổi sau 10 năm

Photo : YONHAP News

Trang web đánh giá tình hình kinh doanh của các tập đoàn Hàn Quốc "CEO Score" ngày 15/1 công bố kết quả khảo sát về thay đổi tài sản cố định trong 10 năm qua của 59 tập đoàn lớn được Ủy ban giao dịch công bằng (FTC) chỉ định.Trong đó, chỉ có 7 đơn vị giữ nguyên thứ hạng về quy mô tổng tài sản trong một thập kỷ, còn lại đều có sự thay đổi .CEO Score đã tiến hành so sánh tổng quy mô tài sản của các doanh nghiệp năm 2010 và năm 2020. Dự báo về thứ hạng năm nay được phản ánh theo quy mô tổng tài sản, các thương vụ sáp nhập và mua lại của các tập đoàn lớn tính tới cuối tháng 9 năm ngoái.6 tập đoàn đứng đầu là Samsung, ô tô Hyundai, SK, LG, Lotte và Posco, vẫn giữ nguyên thứ hạng so với 10 năm trước. Đặc biệt, quy mô tài sản của Samsung, ô tô Hyundai và SK đã tăng hơn 100.000 tỷ won (103,6 tỷ USD) so với 10 năm trước. Ngoài 6 doanh nghiệp trên, tập đoàn Daelim cũng giữ nguyên thứ hạng (thứ 19).Vị trí từ thứ 7 tới thứ 10 có sự biến động lớn. Sau vụ sáp nhập với công ty đóng tàu và hải dương Daewoo, quy mô tài sản của công nghiệp nặng Hyundai tăng lên thành 75.492 tỷ won (65,2 tỷ USD), vươn từ vị trí thứ 8 năm 2010 lên vị trí thứ 7 trong năm nay. Tập đoàn Hanwha và Nonghyup là những cái tên mới trong Top 10, lần lượt đứng thứ 8 và thứ 10. Đứng thứ 9 là tập đoàn GS, giảm hai bậc so với 10 năm trước.Một số tập đoàn thăng hạng mạnh về quy mô tài sản là Shinsegae (từ 22 lên 11), HDC (từ 37 lên 17), Mirae Asset (từ thứ 42 lên 20), trung tâm thương mại Hyundai (từ thứ 34 lên 22). Trong khi đó, các doanh nghiệp Kumho Asiana, Hanjin, DB đã rơi khỏi Top 10.