Nhiệt độ bình quân của Hàn Quốc trong năm ngoái cao thứ hai trong lịch sử

Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc ngày 16/1 đã công bố tài liệu phân tích khí tượng năm 2019. Theo đó, nhiệt độ bình quân năm ngoái trên toàn Hàn Quốc là 13,5 độ C, cao thứ hai kể từ khi bắt đầu quan trắc khí tượng năm 1973. 2016 là năm có nhiệt độ bình quân trong năm cao nhất (13,6 độ C).Nhiệt độ bình quân của thế giới cũng cao hơn 0,6 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1981 đến 2010, mức cao thứ hai sau năm 2016.Cục khí tượng thủy văn cho biết trong bối cảnh trái đất ngày càng ấm lên, nhiệt độ của tất cả các tháng trong năm ngoái, trừ tháng 4, đều cao hơn nhiệt độ mọi năm.Lượng mưa tích lũy bình quân năm trên toàn quốc của năm ngoái đạt 1.171,8 mm, thấp hơn so với giá trị trung bình (1.207,6 mm-1.446 mm), song lượng mưa ở khu vưc biển Đông nhiều hơn trung bình một chút.Trong năm ngoái, bán đảo Hàn Quốc đã hứng chịu tổng cộng 7 cơn bão, tương tự các năm 1950 và 1959.