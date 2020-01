Hải quân Indonesia bắt hai chiếc tàu chở thuyền viên người Hàn

Photo : KBS News

Ngày 11/1 vừa qua, Hải quân Indonesia đã bắt giữ một chiếc tàu chở 4 thuyền viên người Hàn và 19 thuyền viên người Indonesia tại vùng biển Bintan của Indonesia, tiếp giáp Singapore. Lý do tàu bị bắt giữ là vì nghi ngờ có hành vi xâm chiếm lãnh hải khi thả neo tại khu vực không được chỉ định.Tháng 10 năm ngoái, một tàu khác chở các thuyền viên người Hàn đã bị Hải quân Indonesia bắt giữ với lý do và tại khu vực tương tự. Khi đó, trên tàu có 17 người, gồm một thuyền trưởng, 8 thuyền viên người Hàn và 8 thuyền viên người Indonesia.Bộ Ngoại giao cho biết chiếc tàu trên bị bắt giữ ba tháng nhưng vẫn chưa được thả là do phía công ty vận tải khẳng định sẽ tự giải quyết, nên Bộ đã kiềm chế không đưa ra biện pháp đối phó, nhưng hiện đang hỗ trợ lãnh sự sau khi có thông báo chính thức của Chính phủ Jakarta.Bộ Ngoại giao cũng cho biết đang nỗ lực để tàu bị bắt ngày 11/1 vừa qua sớm được thả tự do.