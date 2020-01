Tòa án tối cao công nhận tội danh của nghị sĩ Lee Jung-hyun

Photo : KBS News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 16/1 đã bác đơn kháng án của nghị sĩ Lee Jung-hyun, bị khởi tố với nghi ngờ vi phạm Luật phát thanh và truyền hình. Theo đó, nghị sĩ Lee bị giữ nguyên mức án trong phiên phúc thẩm lần thứ nhất là 10 triệu won (8.600 USD) tiền phạt.Ông Lee từng giữ chức Chủ tịch đảng Thế giới mới, nay là đảng Hàn Quốc tự do, nhưng đã xin ra khỏi đảng năm 2017 sau vụ bê bối của bà Choi Soon-sil, thao túng quyền điều hành quốc gia của Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Ông Lee hiện là nghị sĩ độc lập.Trước đó, Viện Kiểm sát đã khởi tố nghị sĩ Lee với cáo buộc can thiệp khâu sắp xếp nội dung đưa tin của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS). Năm 2014, KBS đã đưa tin về phương án đối phó của Chính phủ và hoạt động cứu hộ của Cảnh sát biển trong thảm hoạ chìm tàu Sewol xảy ra vào tháng 4 cùng năm.Nghị sĩ Lee, khi đó là Cố vấn Quảng bá thuộc Phủ Tổng thống, đã gọi điện cho lãnh đạo KBS, phản đối nội dung đưa tin, và yêu cầu KBS dừng đưa tin chỉ trích Cảnh sát biển trong thời gian tới.Điều 4 và 105 Luật phát thanh và truyền hình hiện hành cấm các hành vi can thiệp của bất cứ cá nhân nào vào việc sắp xếp nội dung đưa tin, phát sóng của các đài truyền hình, nếu vi phạm sẽ bị tối đa hai năm tù giam và 30 triệu won (25.870 USD) tiền phạt.Trong quá trình xét xử, nghị sĩ Lee khẳng định không hề gây sức ép với KBS, nhưng Tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất đều công nhận ông Lee có tội. Tòa sơ thẩm tuyên ông này một năm tù giam, được hưởng án treo hai năm, cho rằng lãnh đạo KBS đã không còn cách nào ngoài chấp thuận yêu cầu của ông Lee, coi đây là chỉ thị từ Tổng thống.Tòa phúc thẩm lần thứ nhất coi việc ông Lee yêu cầu KBS dừng đưa tin chỉ trích Cảnh sát biển, hoặc thay thế nội dung phát sóng rõ ràng là hành vi can thiệp. Tuy nhiên, xét thấy động cơ của ông Lee là muốn để Cảnh sát biển tập trung vào việc cứu hộ các nạn nhân, Tòa phúc thẩm đã giảm mức án phạt xuống 10 triệu won.Sau đó, nghị sĩ Lee đã kháng án lên Tòa án tối cao, cho rằng hành vi của mình chỉ mang tính chất chỉ trích truyền thông, chứ không phải can thiệp. Tuy nhiên, Tòa án tối cao vẫn tán thành phán quyết của Tòa án cấp dưới.Như vậy là với mức phạt trên, nghị sĩ Lee vẫn được giữ chức nghị sĩ Quốc hội. Luật hiện hành quy định nghị sĩ Quốc hội chỉ bị mất chức nếu chịu mức án giam, bao gồm cả án treo, trở lên.