Xu hướng tiêu dùng theo các nhóm tuổi trước thềm Tết Nguyên đán

Trước thềm Tết nguyên đán 2020, người tiêu dùng độ tuổi 20-30 có xu hướng quan tâm tới các sản phẩm du lịch, trong khi độ tuổi 40-50 lại quan tâm nhiều hơn tới các thiết bị điện tử gia dụng giúp giảm gánh nặng việc nhà.Trang web mua sắm trực tuyến Gmarket và Auction ngày 16/1 công bố số liệu doanh thu từ ngày 3/1 tới 12/1, ba tuần trước thềm Tết nguyên đán, so sánh với cùng kỳ năm ngoái.Trang Gmarket cho biết ở nhóm người tiêu dùng 20-30 tuổi, doanh thu các sản phẩm liên quan đến du lịch đều tăng, như vé máy bay nước ngoài tăng 11%, khách sạn trong nước tăng 48%, vé vào cửa các công viên tăng 73%. Trang Auction cho biết lượng đặt tour đến đảo Jeju đã tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu các sản phẩm bơi lội cũng tăng, như đồ bơi nam tăng 118%, bóng bãi biển tăng 250%. Các mặt hàng liên quan tới sở thích cá nhân cũng tăng mạnh, phục vụ nhu cầu giải trí của người tiêu dùng trẻ trong dịp Tết, như bộ dụng cụ làm gấu bông tăng 673%, truyện tranh/truyện tranh trực tuyến tăng 241%.Ở nhóm 40-50 tuổi, doanh thu các mặt hàng điện tử gia dụng tiện lợi và cao cấp tăng, như máy rửa bát tăng 633%, robot hút bụi tăng 125%, máy sấy quần áo tăng 499%, máy xử lý thức ăn thừa tăng 705%. Xu hướng tăng doanh thu các mặt hàng này được phân tích là do nhu cầu thiết bị điện tử gia dụng hỗ trợ các công việc nội trợ tăng vào dịp Tết.