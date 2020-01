Vụ 4 công dân Hàn Quốc mất tích ở núi Annapurna đã bước sang ngày thứ tư

Photo : KBS News

Đã bước sang ngày thứ tư kể từ vụ lở tuyết trên núi Annapurna, thuộc dãy Himalaya, miền Trung Bắc Nepal, khiến 4 giáo viên thuộc Sở Giáo dục tỉnh Nam Chungcheong và hai người Nepal dẫn đường mất tích.Ngày 19/1, Nepal đã tăng cường thêm nhân viên cứu hộ để gấp rút tìm kiếm người bị nạn, song tình hình không mấy suôn sẻ.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nepal chiều 19/1 đã phải rút khẩn cấp 30 nhân viên cứu hộ do một vụ lở tuyết khác xảy ra tại hiện trường. Hiện tuyết đang phủ dầy 4-5 m tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn.Dự kiến đội cứu hộ sẽ nối lại công tác tìm kiếm sáng 20/1 nếu tình hình thời tiết ổn định.Bộ ngoại giao Hàn Quốc chiều 19/1 đã tổ chức cuộc họp qua video với Đại sứ quán tại Nepal, thảo luận phương án nhanh chóng sử dụng tất cả các phương tiện khả dụng, gồm cả máy bay trực thăng, để tăng cường công tác tìm kiếm.Annapurna Base Camp (ABC), nơi xảy ra vụ tai nạn, được biết đến là một cung đường đi bộ khá an toàn, không quá khó so với các cung đường đi bộ khác ở dãy núi Himalaya.Tuy nhiên, khác với mọi khi, ngày xảy ra tai nạn tuyết lại rơi khá nhiều ở khu vực này, khiến các trận lở tuyết liên tiếp xảy ra ngoài dự đoán.Hiện tại, nhóm đối phó của Chính phủ và 6 người thân của các nạn nhân đã tới thành phố Pokhara (Nepal), nhưng chưa thể di chuyển đến địa phương xảy ra vụ tai nạn do điều kiện giao thông khó khăn.