Công tác tìm kiếm 4 giáo viên Hàn Quốc mất tích trên núi Annapurna, Nepal gặp nhiều bất lợi

Photo : YONHAP News

Sáng 17/1 vừa qua, 4 giáo viên thuộc Sở Giáo dục tỉnh Nam Chungcheong, Hàn Quốc, cùng hai hướng dẫn viên người Nepal, đã mất tích vì tuyết lở khi đang trên đường xuống núi ở Deurali (cao 3.230m so với mực nước biển), thuộc cung leo núi Annapurna, dãy Himalaya. Một hướng dẫn viên người Nepal thuộc đoàn khách du lịch khác cũng bị mất tích trong trận lở tuyết.Trả lời hãng tin Reuters (Anh) ngày 19/1, một quan chức Bộ Du lịch Nepal cho biết 7 thành viên đội cứu hộ thuộc Hiệp hội các công ty lữ hành leo núi Nepal đã tới hiện trường tai nạn cùng các trang thiết bị cứu hộ trong ngày 19/1. Tuy nhiên, do xuất hiện thêm trận lở tuyết mới kèm theo mưa, nên đội cứu hộ vẫn chưa thể tìm kiếm các nạn nhân, phải tiếp tục chờ tới khi thời tiết tốt hơn. Công tác tìm kiếm có thể mất khoảng 20 ngày.Một thành viên trong đội cứu hộ lo ngại dù trời có quang hơn, nhưng quá trình tuyết tan có thể mất vài tuần, gây ảnh hưởng lớn tới công tác tìm kiếm.Ông Um Hong-gil, nhà leo núi kỳ cựu từng chinh phục đỉnh Everest, cho biết hiện trường vụ tai nạn đang gặp những điều kiện vô cùng bất lợi. Tại khu vực xảy ra tai nạn đã có một tảng băng khổng lồ ập xuống thung lũng sâu. Tuyết cộng với băng sẽ khó tan ngay cả vào mùa xuân, nên quá trình tìm kiếm có thể sẽ kéo dài.Do đặc thù địa lý, Himalaya - nóc nhà của thế giới, là nơi rất khó dự đoán về thời gian tìm kiếm hay cứu hộ. Ngày 26/5 năm ngoái, 8 nhà leo núi trong đoàn thám hiểm đa quốc gia (Anh, Mỹ, Úc) đã mất tích tại "Nanda Devi East" thuộc dãy Himalaya phía Ấn Độ. Đến ngày 3/6, trực thăng của Không quân Ấn Độ đã phát hiện thi thể từ trên không, nhưng do thời tiết xấu nên không thể tiếp cận các thi thể.Nhóm tìm kiếm sau đó phải đi bằng đường bộ mất hai tuần rồi mới tìm được thi thể 7 nhà leo núi vào ngày 23/6. Nhóm tìm kiếm đã di chuyển 7 thi thể về khu cắm trại, chờ thời tiết tốt hơn rồi tới ngày 3/7 mới đưa các thi thể lên trực thăng để xuống núi. Thi thể một nhà leo núi còn lại không được tìm thấy.