Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ chỉ trích của Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc về phương án hợp tác liên Triều

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ lập trường ủng hộ những phát biểu tiêu cực của Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris về các phương án hợp tác liên Triều của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.Trả lời bình luận của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 19/1 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định hoàn toàn tin cậy Đại sứ Harris, người đang đại diện cho Tổng thống Donald Trump nỗ lực tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh Đại sứ Harris hay bất cứ ai đều không nghi ngờ gì về chủ quyền của Hàn Quốc. Lập trường này nhằm phản bác nhiều ý kiến cho rằng phát biểu của Đại sứ Harris có can thiệp tới quyền hạn của đồng minh Hàn Quốc.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tránh trả lời ngay các vấn đề liên quan tới những phản ứng của Phủ Tổng thống, Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành về phát biểu của Đại sứ Harris.Liên quan tới phương án hợp tác liên Triều, xúc tiến tour du lịch khách lẻ tới Bắc Triều Tiên do Tổng thống Moon Jae-in công bố đầu năm nay, Đại sứ Harris ngày 16/1 cho rằng bất kể kế hoạch nào về miền Bắc của Hàn Quốc đều phải được nhóm làm việc Hàn-Mỹ thông qua nhằm tránh hiểu lầm, có thể khiến Mỹ áp đặt cấm vận.Ngay sau đó, nghị sĩ Song Young-gil của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã bày tỏ bất bình về phát biểu của Đại sứ Harry Harris. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Lee Sang-min cũng khẳng định chính sách Bắc Triều Tiên nằm trong phạm vi quyền hạn của Hàn Quốc. Phủ Tổng thống cũng đưa ra bình luận phát biểu của Đại sứ Harris là "không phù hợp".Trả lời với VOA về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington và Seoul đang phối hợp chặt chẽ trong những nỗ lực của Mỹ về vấn đề miền Bắc, nhằm điều chỉnh để có các biện pháp đối phó nhất quán với Bình Nhưỡng.Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tất cả các nước thành viên của Liên hợp quốc đều phải thực thi nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an, qua đó kêu gọi Hàn Quốc tuân thủ cấm vận với miền Bắc.Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tránh trả lời liên quan tới đề cập của Đại sứ Harris về "nhóm làm việc Hàn-Mỹ", chỉ khẳng định Washington ủng hộ hợp tác liên Triều nhưng phải được cân chỉnh thông qua nhóm làm việc Hàn-Mỹ để bổ trợ, thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.