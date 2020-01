Nhà sáng lập tập đoàn Lotte Shin Kyuk-ho qua đời

Photo : YONHAP News

Chủ tịch danh dự, nhà sáng lập tập đoàn Lotte Shin Kyuk-ho đã tạ thế do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 99 tuổi.Ông Shin đã phải nhập viện ngày 18/1 do sức khỏe xấu đi đột ngột, sau đó từ trần lúc 4 giờ chiều 19/1. Các thành viên gia đình ông, trong đó có con trai thứ là Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, đều có mặt bên cạnh ông trong giây phút lâm chung.Ông Shin Kyuk-ho sinh năm 1922 tại thành phố Ulsan, phía Nam Hàn Quốc. Ban đầu, ông khởi nghiệp kinh doanh kẹo cao su tại Nhật Bản và gặt hái thành công lớn. Đến năm 1967, ông thành lập tập đoàn Lotte tại Hàn Quốc, dần mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực khách sạn, phân phối, hóa học cho tới xây dựng, đưa Lotte trở thành tập đoàn tài phiệt đứng thứ 5 Hàn Quốc.Tuy nhiên, những ngày cuối đời của ông lại không được êm ả. Vụ tranh chấp quyền kinh doanh tập đoàn giữa con trai trưởng Shin Dong-joo và con trai thứ Shin Dong-bin đã ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của tập đoàn Lotte.Đặc biệt, từ năm 2017, ông bị Tòa án xét xử về tội danh biển thủ, gian lận trong kinh doanh, bị tuyên án ba năm tù giam vào năm ngoái, nhưng do tuổi cao và sức khỏe yếu nên ông đã không bị bắt giam.Như vậy là những nhà sáng lập 5 tập đoàn lớn của Hàn Quốc là Samsung, Hyundai, SK Group, LG và Lotte đều đã qua đời.Lễ tang ông Shin Kyuk-ho dự kiến sẽ được tổ chức sáng 22/1. Lễ truy điệu được tổ chức cùng ngày tại Trung tâm thương mại Lotte World, nơi ông Shin đặc biệt gắn bó lúc sinh thời.