Tổng thống nhận định kinh tế Hàn Quốc năm 2020 đang có những dấu hiệu tích cực

Photo : YONHAP News

Ngày 20/1, chủ trì cuộc họp đội ngũ Cố vấn Phủ Tổng thống đầu tiên trong năm 2020, Tổng thống Moon Jae-in nhận định kinh tế Hàn Quốc đang có những dấu hiệu tích cực trong năm nay. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy xu hướng tích cực hiện tại, thực hiện tầm nhìn quốc gia bao trùm đổi mới.Cụ thể, từ đầu năm, xuất khẩu bình quân ngày đã chuyển sang xu hướng tăng. Kim ngạch xuất khẩu theo tháng có triển vọng chuyển sang xu hướng tăng từ tháng 2.Ngành chíp bán dẫn thế giới, chiếm 20% kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc, đang dần cải thiện. Phần lớn các cơ quan nghiên cứu nhận định kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ bắt đầu tốt dần lên từ tháng 2, đưa kim ngạch xuất khẩu cả năm 2020 sang xu hướng tăng.Đối với ngành công nghiệp ô tô, kim ngạch xuất khẩu đã tăng trở lại trong năm ngoái nhờ sự gia tăng các dòng xe ô tô giá trị cao như xe thể thao đa dụng (SUV), xe ô tô thân thiện môi trường. Dự kiến xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm nay.Ngành đóng tàu Hàn Quốc đã hai năm liên tiếp dẫn đầu thế giới về đơn hàng đóng tàu. Trong năm nay, dự báo lượng đơn hàng đóng tàu toàn thế giới sẽ tăng 50%.Chỉ số tâm lý tiêu dùng của Hàn Quốc đã hai tháng liên tiếp vượt ngưỡng tiêu chuẩn 100 điểm. Chỉ số tâm lý kinh tế cũng tăng hai tháng liên tiếp. Thị trường chứng khoán tăng điểm, phản ánh kỳ vọng lớn về nền kinh tế Hàn Quốc.Trong năm nay, Chính phủ sẽ tiếp tục vực dậy nền kinh tế thông qua đầu tư, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, đẩy nhanh tốc độ đổi mới quy chế.Mặt khác, Tổng thống đánh giá nhờ xúc tiến nhất quán chính sách cắt giảm sinh hoạt phí thiết yếu, tăng thu nhập cho tầng lớp thu nhập thấp, thu nhập hộ gia đình đã gia tăng đồng đều ở mọi tầng lớp trong xã hội. Các chỉ số về phân bổ thu nhập trong xã hội đều đã cải thiện, được đánh giá là sự thay đổi vượt bậc trong xã hội Hàn Quốc. Chính phủ sẽ phát triển hơn nữa những thành quả đạt được trong thời gian qua, hoàn thành tầm nhìn quốc gia bao trùm đổi mới.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng nhấn mạnh về công tác quản lý an toàn, giao thông, kiểm tra chặt chẽ các hạ tầng giao thông, ngăn ngừa các sự cố do thời tiết xấu, đồng thời đặc biệt chú ý phòng ngừa hỏa hoạn, sạt lở đất.Tổng thống yêu cầu các ban ngành hữu quan thực hiện đối sách tổng hợp dịp Tết Nguyên đán mà Chính phủ đã công bố, như đảm bảo an toàn người dân và hỗ trợ đời sống dân sinh.