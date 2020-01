Đảng đối lập Hàn Quốc tự do nhất trí cùng đảng Bảo thủ mới lập cơ chế thảo luận hợp nhất

Photo : YONHAP News

Thảo luận hợp nhất phe bảo thủ có vẻ đang được đẩy nhanh tốc độ trước thềm Tết Nguyên đán.Đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã chính thức đưa ra phúc đáp chỉ 5 ngày sau khi đảng Bảo thủ mới đề xuất thành lập cơ chế thảo luận dành riêng cho hai đảng. Theo đó, đảng Hàn Quốc tự do cũng nhận định cần phải có cơ chế thảo luận giữa hai đảng. Đảng này cho biết sẽ đồng thời tiến hành thảo luận với Ủy ban xúc tiến đổi mới và hợp nhất, cơ quan tập hợp những người thuộc phe bảo thủ không thuộc Chính phủ để thảo luận hợp nhất phe bảo thủ, trung lập.Hai bên còn nhất trí xúc tiến tổ chức cuộc gặp giữa Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn và nghị sĩ Yoo Seung-min trước kỳ nghỉ Tết.Nội bộ đảng Hàn Quốc tự do được cho là sẽ thảo luận phương án để Chủ tịch Hwang và nghị sĩ Yoo gặp gỡ trước Tết theo hình thức tiệc sáng, xét thấy những người có quyền quyết định phải gặp nhau để tháo gỡ vấn đề hợp nhất.Đáp lại, đảng Bảo thủ mới bày tỏ hoan nghênh quyết định của đảng Hàn Quốc tự do. Đảng này đánh giá đổi mới hợp nhất và tái thiết phe bảo thủ là bước khởi đầu cho hành trình dài hơi nhằm giành thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử. Đảng Bảo thủ mới nhất trí công bố danh sách thành viên sẽ tham gia cơ chế thảo luận trong ngày 21/1.Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến đổi mới và hợp nhất Park Hyeong-jun sẽ có cuộc gặp với Tỉnh trưởng đảo Jeju Won Hee-ryong trong ngày 21/1 để kêu gọi ông Won ủng hộ và tham gia thảo luận hợp nhất phe bảo thủ.Tỉnh trưởng Won Hee-ryong đã rút khỏi đảng Thế giới mới khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội, sau đó tham gia đảng Chính nghĩa và đảng Tương lai chính nghĩa. Hiện tại, ông Won đang là nghị sĩ tự do.