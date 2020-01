Chính phủ quyết định mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng hải quân Cheonghae để bảo vệ eo biển Hormuz

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/1 cho biết Chính phủ đã quyết định mở rộng có thời hạn khu vực hoạt động của lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) để bảo đảm an toàn cho công dân Hàn Quốc, cũng như tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz trong bối cảnh bất ổn ở khu vực Trung Đông.Theo đó, phạm vi hoạt động của lực lượng hải quân Cheonghae sẽ được mở rộng từ khu vực vịnh Aden hiện nay sang cả vịnh Oman và vịnh Ba Tư.Bộ Quốc phòng cho biết lực lượng hải quân Cheonghae dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo hộ tàu thuyền và người dân dưới sự chỉ huy của quân đội Hàn Quốc. Điều này có nghĩa là Hàn Quốc sẽ không tham gia "Sáng kiến an ninh hàng hải quốc tế” (IMSC) do Mỹ khởi xướng nhằm bảo vệ an toàn cho eo biển Hormuz, mà sẽ để lực lượng Cheonghae tác chiến riêng lẻ ở khu vực này.Thay vào đó, Chính phủ quyết định phái cử hai sĩ quan thuộc lực lượng hải quân Cheonghae đến tham gia lực lượng hộ tống tàu thuyền ở eo biển Hormuz với vai trò là nhân viên liên lạc.Theo Bộ Quốc phòng, từ sau tháng 7 năm ngoái, lực lượng hải quân Cheonghae đã chọn cảng Muscat ở vịnh Oman gần eo biển Hormuz làm nơi cập cảng chính.5 giờ 30 phút chiều 21/1, tàu Wang Geon (DDH978) đã chuyển giao nhiệm vụ cho tàu Kang Gam Chan (DDH-979) ở cảng Muscat để mở rộng khu vực tác chiến, thực hiện nhiệm vụ ở khu vực eo biển Hormuz.Quan chức Bộ Quốc phòng cho biết Mỹ hoan nghênh quyết định của Chính phủ Hàn Quốc, và Iran cũng được cho là đã hiểu lập trường căn bản của Seoul.