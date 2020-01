Tổng thống chỉ thị cải cách Cảnh sát và Cơ quan tình báo quốc gia sau Viện Kiểm sát

Photo : KBS News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 21/1, Tổng thống Moon Jae-in đã nhắc lại việc Chính phủ đăng công báo Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, và việc Quốc hội thông qua dự luật về điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát.Tổng thống đánh giá cải cách Viện Kiểm sát đã đạt được bước tiến lớn về mặt chế độ. Trong thời gian qua, mặc dù xây dựng nguyên tắc dân chủ giữa các cơ quan quyền lực là điều hết sức hiển nhiên, nhưng lại khó thực hiện do ảnh hưởng tới lợi ích của các bên liên quan. Tổng thống cảm ơn sự tiếp sức của người dân trong quá trình Chính phủ đương nhiệm thực hiện bài toán cải cách dang dở suốt hơn 20 năm qua.Tuy nhiên, vấn đề đặt ra tiếp theo là điều chỉnh các hạng mục cụ thể của hai dự luật này ra sao. Ông Moon chỉ thị Thủ tướng Chung Sye-kyun đích thân xem xét vấn đề này.Về việc cải cách Cơ quan Cảnh sát, ông Moon cho rằng cần áp dụng chế độ cảnh sát tự trị, lập ra một cơ quan điều tra quốc gia, phân tách giữa cảnh sát điều tra và cảnh sát hành chính.Tổng thống nhấn mạnh trọng tâm của cải cách các cơ quan quyền lực chính là "kìm hãm" và "cân bằng" nhằm kiểm soát hành vi lạm dụng quyền lực. Quyền hạn của Cảnh sát đã được mở rộng hơn do quyền điều tra trực tiếp của Viện Kiểm sát bị thu hẹp. Do đó, cũng cần phải phân tán quyền hạn của Cảnh sát một cách dân chủ.Ngoài ra, Tổng thống cũng chỉ thị sửa đổi luật để tiến tới cải cách Cơ quan tình báo quốc gia (NIS). Mặc dù bộ phận thu thập thông tin trong nước của NIS đã bị xóa bỏ, nhưng luật liên quan vẫn chưa được sửa đổi.Tổng thống nhắc tới gói ba dự luật về trường mẫu giáo bắt đầu được đăng công báo từ ngày 21/1, và cảnh báo trong thời gian tới, các hành vi gian lận kế toán tại các trường mẫu giáo sẽ bị truy cứu trách nhiệm và nghiêm trị theo pháp luật.