Photo : YONHAP News

Phim "Ký sinh trùng" (Parasite) của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho đang tiếp tục thắng lớn các giải thưởng quốc tế danh giá.Tại lễ trao giải của Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG) lần thứ 26 diễn ra ở thành phố Los Ageles (Mỹ) ngày 19/1 (giờ địa phương), "Ký sinh trùng" đã được trao giải "Dàn diễn viên xuất sắc nhất" (Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture), tương ứng với giải thưởng "Tác phẩm xuất sắc nhất".Vượt qua 4 tác phẩm điện ảnh khác đang được đề cử cho giải "Tác phẩm xuất sắc nhất" của giải Oscar, trong đó có "Irish man" (Người đàn ông Ireland) của đạo diễn Martin Scorsese, và "Chuyện ngày xưa ở Hollywood" (Once Upon a Time in Hollywood) của đạo diễn người Mỹ Quentin Tarantino, "Ký sinh trùng" đã trở thành bộ phim tiếng nước ngoài đầu tiên ẵm giải "Dàn diễn viên xuất sắc nhất".Hiệp hội diễn viên Mỹ thường có khuynh hướng lựa chọn những tác phẩm nhận giải tương tự với Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS), đơn vị chủ quản của giải Oscar.Do đó, nhiều dự đoán cho rằng "Ký sinh trùng" khả năng cao sẽ thắng giải "Tác phẩm xuất sắc nhất" tại giải Oscar sắp tới.Trong suốt 92 năm lịch sử của giải Oscar, chưa từng có một tác phẩm điện ảnh không phải tiếng Anh thắng giải "Tác phẩm xuất sắc nhất". Dư luận đang hết sức hiếu kỳ liệu "Ký sinh trùng" có ghi một trang sử mới cho nền điện ảnh thế giới tại lễ trao giải Oscar ngày 9/2 tới hay không.