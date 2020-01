IMF hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới 2020 xuống 3,3%

Photo : YONHAP News

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 20/1 đã công bố "Triển vọng kinh tế thế giới" tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ. IMF dự báo trong năm nay, kinh tế thế giới tăng trưởng 3,3%, thấp hơn 0,1% so với dự báo đưa ra ba tháng trước đó.IMF nhận định nền kinh tế thế giới đã chạm đáy và đang hồi phục trở lại, nhưng tốc độ vẫn còn chậm hơn dự kiến. Ngoài ra, IMF dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,4% trong năm sau, thấp hơn 0,2% so với dự báo trước đó.Lần này, Quỹ tiền tệ quốc tế hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay đối với các quốc gia mới nổi và đang phát triển hơn là các quốc gia phát triển như châu Âu, Mỹ. Đặc biệt, IMF lo ngại về sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ do ảnh hưởng của co hẹp tiêu dùng và khủng hoảng thanh khoản từ năm ngoái.Trong khi đó, các nước Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn tăng trưởng tích cực nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ. Ngành chế tạo và hoạt động thương mại của các quốc gia này cũng có tín hiệu tích cực. IMF cho rằng việc Mỹ và Trung Quốc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một, đưa cuộc chiến thương mại giữa hai nước vào giai đoạn "đình chiến", đã giúp giải tỏa một số yếu tố rủi ro. Tuy nhiên, IMF cho rằng cần tiếp tục theo dõi xu hướng đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian tới vì lo ngại nguy cơ căng thẳng phát sinh giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng xấu tới kinh tế thế giới là căng thẳng địa chính trị do xung đột Mỹ-Iran, mâu thuẫn thuế quan giữa Mỹ với các đối tác thương mại chính, và thiên tai do biến đổi khí hậu.