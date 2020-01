Kinh tế Hàn Quốc năm 2019 tăng trưởng 2%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/1 công bố số liệu sơ bộ cho biết trong năm ngoái, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc tăng 2% so với một năm trước, mức tăng thấp nhất trong vòng 7 năm, kể từ sau mức 2,3% năm 2012.Là quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, kinh tế Hàn Quốc chịu ảnh hưởng mạnh từ tranh chấp thương mại Mỹ-Trung, thêm vào đó là môi trường thương mại toàn cầu xấu đi, ngành chíp bán dẫn hồi phục chậm, khiến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2019 ở mức thấp. Quỹ tiền tệ quốc tế mới công bố tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 đạt 2,9%, mức thấp nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Ngoài ra, kinh tế tư nhân như tiêu dùng và đầu tư bị co hẹp cũng khiến nền kinh tế tăng trưởng chậm.Trong cả năm 2019, xuất khẩu chỉ tăng 1,5%, tiêu dùng tư nhân tăng 1,9%, đều là những con số thấp nhất kể từ sau năm 2013. Đầu tư thiết bị và xây dựng đều giảm, chỉ có tiêu dùng Chính phủ tăng 6,5%.Tuy nhiên, GDP quý IV tăng 1,2% so với quý trước, cao hơn dự báo ban đầu. Trước đó, bài toán đặt ra là tỷ lệ tăng trưởng quý IV phải đạt trên 0,93% thì Hàn Quốc mới giữ được mức tăng trưởng 2% cả năm. So với cùng kỳ năm ngoái thì tỷ lệ tăng trưởng GDP quý IV đạt 2,2%. BOK giải thích tỷ lệ tăng trưởng quý IV cao là nhờ Chính phủ đẩy cao tỷ lệ giải ngân ngân sách, và sự gia tăng tiêu dùng tư nhân và đầu tư thiết bị.Tổng thu nhập quốc nội (GDI), chỉ số phản ánh sức mua của người dân, giảm 0,4% trong năm 2019, được phân tích là do điều kiện thương mại xấu đi, như đơn giá chíp bán dẫn giảm.