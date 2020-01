Tình hình thu nhập của người lao động Hàn Quốc năm 2018

Photo : Getty Images Bank

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 22/1 công bố thu nhập bình quân tháng của người lao động Hàn Quốc trong năm 2018 đạt 2.970.000 won (2.548 USD), tăng 100.000 won (86 USD) so với năm 2017.Xét theo mức thu nhập, 28,9% lao động có thu nhập từ 1.500.000 won đến dưới 2.500.000 won (1.286 USD đến dưới 2.144 USD), tăng 3,8% so với một năm trước, chiếm đa số. Lao động có thu nhập dưới 850.000 won (729 USD) chiếm 16,3%, giảm 0,5%. Lao động thu nhập từ 2.500.000 won đến dưới 3.500.000 won (2.144 USD đến dưới 3.002 USD)/tháng chiếm 15,4%, tăng 0,5%.Cục thống kê quốc gia giải thích phân bổ lao động đang dịch chuyển từ các công việc mức lương thấp sang mức lương cao. Đặc biệt, lao động có mức lương tháng dưới 1.500.000 won (dưới 1.286 USD) giảm, thể hiện phần nào hiệu quả từ việc Chính phủ tăng lương tối thiểu.Xét theo ngành công nghiệp, lao động ngành cung cấp điện, gas, hơi nước có mức lương bình quân tháng là 6.190.000 won (5.309 USD), ngành tài chính và bảo hiểm là 6.170.000 won (5.292 USD), trong khi ngành nhà hàng, khách sạn có mức lương thấp nhất là 1.320.000 won (1.132 USD).Lao động ở doanh nghiệp lớn có mức lương bình quân 5.010.000 won (4.297 USD), tăng 2,6% so với một năm trước; doanh nghiệp vừa và nhỏ là 2.310.000 won (1.981 USD), tăng 3,7%; tổ chức phi lợi nhuận là 3.270.000 won (2.804 USD), tăng 2,5%. Mức lương của người lao động làm việc cho doanh nghiệp lớn cao gấp hơn hai lần người lao động doanh nghiệp vừa và nhỏ.Xét theo giới tính, thu nhập bình quân của nam giới là 3.470.000 won (2.976 USD), gấp khoảng 1,5 lần nữ giới là 2.225.000 won (1.908 USD). Tuy nhiên nếu so với năm 2017, thu nhập bình quân nữ giới đã tăng 5,5%, cao hơn mức tăng của nam giới là 2,7%.Theo độ tuổi, thu nhập bình quân của nhóm lao động 40 tuổi là 3.650.000 won (3.131 USD), 50 tuổi là 3.410.000 won (2.925 USD), 30 tuổi là 3.220.000 won (2.762 USD), 20 tuổi là 2.060.000 won (1.767 USD), trên 60 tuổi là 2.020.000 won (1.733 USD), dưới 19 tuổi là 780.000 won (669 USD).