Mỹ hoan nghênh quyết định cử lực lượng bảo vệ riêng lẻ eo biển Hormuz của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Mỹ đã hoan nghênh quyết định của quân đội Hàn Quốc về việc phái cử lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) đến bảo vệ riêng lẻ eo biển Hormuz. Trong khi đó, truyền thông Iran lại cho biết Tehran không tán thành việc này.Trong thư trả lời Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Dave Eastburn ngày 22/1 (giờ địa phương) đã bày tỏ hoan nghênh đồng minh Hàn Quốc vì những nỗ lực giúp bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực Trung Đông.Ông Eastburn nhận định an toàn eo biển Hormuz là vấn đề cần cộng đồng quốc tế chung tay giải quyết.Đáng chú ý là trong thư trả lời, ông Eastburn cho biết "Sáng kiến an ninh hàng hải quốc tế" (IMSC) do Mỹ dẫn dắt là cơ chế liên kết nhằm hộ tống các tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Do đó, Hàn Quốc phái cử lực lượng tới khu vực này cũng là giúp sức cho IMSC.Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Lee Soo-hyuck cho biết Washington sắp công bố lập trường riêng về vấn đề này.Trong khi đó, Chính phủ Iran vẫn chưa có đề cập chính thức nào về quyết định cử binh của Hàn Quốc.Tuy nhiên, hãng tin Fars của Iran đưa tin Chính phủ Tehran đã bày tỏ lập trường tới Chính phủ Seoul là không tán thành quyết định cử binh tới eo biển Hormuz .Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết lập trường căn bản của Iran là phản đối tất cả các tàu quân sự, tàu nước ngoài đi vào eo biển Hormuz. Theo quan chức này, Seoul cần nỗ lực để duy trì quan hệ Hàn-Iran trong thời gian tới.Chính phủ Hàn Quốc ra quyết định cử binh tới tác nghiệp riêng lẻ ở eo biển Hormuz 6 tháng sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức cuộc họp với các đặc phái viên ngoại giao ở nước ngoài tại Washington hồi tháng 7 vừa qua để thảo luận vấn đề này. Đây không phải khoảng thời gian quá dài để Seoul ra quyết định, bởi Hàn Quốc phải cân nhắc tất cả các yếu tố trên phương diện vừa là đồng minh của Mỹ, vừa có quan hệ kinh tế phức tạp với Iran về nhập khẩu năng lượng.