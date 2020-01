Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lập ban đối sách khẩn cấp đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lập ban đối sách khẩn cấp để đối phó với sự lây lan của virus corona chủng mới gây ra bệnh viêm phổi ở Vũ Hán, đưa ra đối sách an toàn cho người dân trước thềm Tết nguyên đán.Chiều 21/1, Bộ Ngoại giao đã mở cuộc họp qua video với Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Trung Quốc do Trưởng phòng phụ trách lãnh sự kiều bào ở nước ngoài Lee Sang-jin chủ trì, rà soát đối sách an toàn cho người dân trước tình hình lây lan nhanh chóng của virus corona chủng mới.Trưởng phòng Lee Sang-jin nhận định dịch bệnh đang có dấu hiệu lây lan rộng rãi vì người dân Trung Quốc bắt đầu di chuyển nhiều trước thềm Tết nguyên đán, do đó cần phải có phương án đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc.Bộ Ngoại giao thống nhất yêu cầu công dân đã xuất cảnh không chỉ đến thành phố Vũ Hán mà cả các khu vực khác của Trung Quốc thuộc diện nghi ngờ có bệnh nhân nhiễm bệnh phải tăng cường tuân thủ các biện pháp phòng dịch.Bộ cũng đã lập sách hướng dẫn để đối phó, phân loại những bệnh nhân nhiễm bệnh hay nghi ngờ nhiễm bệnh đang cư trú tại Trung Quốc. Đồng thời, Bộ cũng thiết lập hệ thống nhanh chóng giúp đỡ những người nghi ngờ nhiễm virus corona chủng mới đã được phân loại, cách ly.Bộ Ngoại giao cũng có kế hoạch xây dựng mạng liên lạc khẩn cấp giữa Cơ quan quản lý dịch bệnh với các cơ quan ngoại giao ở Trung Quốc, và giữa những người phụ trách thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh để có những hỗ trợ cần thiết, kịp thời cho công dân sống tại Trung Quốc. Bộ cũng dự định hỗ trợ các vật dụng phòng dịch như khẩu trang trong trường hợp Trung Quốc thiếu các vật dụng này.