Thêm 4 trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán

Photo : YONHAP News

Sáng 22/1, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết có thêm 4 trường hợp có triệu chứng khả nghi như sốt cao, ho sau khi trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona chủng mới gây ra.Trong đó, ba người được cơ quan y tế phát hiện có triệu chứng khả nghi sau khi tiếp xúc với bệnh nhân người Trung Quốc, ca đầu tiên bị kết luận nhiễm viêm phổi Vũ Hán; và một người tự khai báo lên cơ quan y tế.Như vậy, tính cả bệnh nhân người Trung Quốc đầu tiên, có tổng cộng 5 người đang bị cách ly để kiểm tra. 11 người có triệu chứng khả nghi khác đã được dỡ bỏ cách ly do có kết quả âm tính với virus.5 thành viên trong đoàn của bệnh nhân Trung Quốc nói trên đều đã xuất cảnh khỏi Hàn Quốc, đến Trung Quốc và Nhật Bản. Cơ quan y tế đã thông báo cho các nước về những người này, đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp đối phó trong trường hợp họ quay lại Hàn Quốc.Bệnh nhân Trung Quốc hiện đang được điều trị cách ly tại Trung tâm y tế thành phố Incheon, tình trạng sức khoẻ ổn định.Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đang nâng cao cảnh giác, do dự báo một lượng lớn khách du lịch Trung Quốc sẽ tới Hàn Quốc trong dịp nghỉ lễ mùa xuân.Mặc dù cơ quan phòng dịch đang tiến hành kiểm tra nhiệt độ đối với khách du lịch nhập cảnh vào trong nước, nhưng do virus có thời gian ủ bệnh, nên Cơ quan quản lý dịch bệnh nhấn mạnh ý thức đối phó của bản thân người bệnh và cộng đồng xã hội.Nếu sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, người dân có triệu chứng ho hoặc sốt cao thì phải ngay lập tức báo lên tổng đài của Cơ quan quản lý dịch bệnh. Các y bác sĩ khi chẩn đoán và điều trị phải kiểm tra xem bệnh nhân có từng đi du lịch nước ngoài, như Vũ Hán, hay không.