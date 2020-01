21 bệnh nhân nghi nhiễm viêm phổi Vũ Hán đều cho kết quả âm tính với virus

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) ngày 22/1 cho biết 21 người trở về từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), có triệu chứng khả nghi như sốt, ho, đều được kết luận âm tính với virus corona chủng mới gây ra bệnh viêm phổi. Theo đó, tất cả những người này đều đã được dỡ bỏ lệnh cách ly.Bệnh nhân người Trung Quốc ngày 20/1 vừa qua bị kết luận là trường hợp đầu tiên mắc viêm phổi Vũ Hán ở Hàn Quốc hiện vẫn đang được điều trị tại Trung tâm y tế thành phố Incheon, tình trạng sức khỏe ổn định.Cho tới nay, riêng tại Trung Quốc đã có 440 bệnh nhân bị kết luận viêm phổi do virus corona chủng mới. 8 ca nhiễm cũng được phát hiện tại Macao và Mỹ. Tổng số bệnh nhân mắc viêm phổi ở Vũ Hán trên toàn thế giới là 448 người.Tổ chức y tế thế giới (WHO) ngày 22/1 đã mở cuộc họp khẩn về virus corona chủng mới nhưng chưa đưa ra kết luận, dự kiến sẽ họp tiếp vào ngày 23/1. Cơ quan y tế Hàn Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả thảo luận tại WHO, dốc toàn lực duy trì cơ chế đối phó hiện tại.Chính phủ cũng sẽ triển khai các biện pháp đối phó trên cả nước, do dự báo lượng khách du lịch Trung Quốc sẽ đổ dồn tới Hàn Quốc trong kỳ nghỉ lễ mùa xuân.Đặc biệt, Chính phủ đang thảo luận phương án đối phó với các trung tâm y tế tại địa phương, do dự kiến sẽ có nhiều người dân liên lạc hỏi về triệu chứng bệnh viêm phổi Vũ Hán.Cơ quan quản lý dịch bệnh sẽ cử chuyên gia điều tra dịch tễ tới các cơ quan ngoại giao đóng tại Trung Quốc để nắm bắt tình hình cũng như bảo vệ sức khoẻ công dân. CDC sẽ lập và phát hướng dẫn đối với các bệnh nhân trong phòng cấp cứu, yêu cầu đội ngũ y bác sĩ tuân thủ đúng các quy tắc phòng bệnh truyền nhiễm.