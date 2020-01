WHO cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp với dịch viêm phổi Vũ Hán

Photo : YONHAP News

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 23/1 (giờ Geneva, Thụy Sĩ) sẽ quyết định về việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp với dịch "viêm phổi Vũ Hán".WHO ngày 22/1 (giờ địa phương) đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp để thảo luận vấn đề virus corona chủng mới gây ra bệnh viêm phổi Vũ Hán.Các quan chức của Trung Quốc và các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đã thảo luận phương án đối phó, nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận về việc tuyên bố tình trạng khủng hoảng sức khỏe cộng đồng toàn cầu, và nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận trong ngày 23/1.Một khi WHO tuyên bố khủng hoảng, các khuyến cáo khác có thể sẽ được đưa ra thêm như hạn chế du lịch, vận chuyển hàng hóa, thương mại với nước bùng nổ dịch bệnh. Các nước thành viên của WHO có thể lấy đây làm căn cứ để thực hiện các biện pháp hạn chế người dân đi lại. Điều này sẽ gây ra cú sốc lớn về mặt kinh tế, do đó WHO sẽ xem xét thận trọng trước khi đưa ra tuyên bố chính thức.Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom cam kết sẽ cân nhắc hết sức nghiêm túc dựa trên những thông tin đầy đủ để quyết định có tuyên bố tình trạng khẩn cấp hay không.Kể từ năm 2005, WHO đã 5 lần tuyên bố tình trạng khủng hoảng đối với các bệnh truyền nhiễm hết sức nghiêm trọng là dịch cúm A/H1N1, bệnh bại liệt trẻ em, bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola, và bệnh do vi-rút Zika gây ra.Sau khi xuất hiện trường hợp nhiễm virus corona chủng mới ở Mỹ, các nước châu Âu đang nâng cao mức độ cảnh giác.Tại sân bay Heathrow (Anh), các chuyến bay đến từ Trung Quốc được cho hạ cánh ở khu vực riêng, tình trạng của hành khách cũng được tăng cường theo dõi .Ở Pháp c​ũng xuất hiện một trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh sau khi trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Nhưng bệnh nhân này đã được xác định âm tính với virus corona chủng mới.