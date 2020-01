Hạ sĩ Lục quân chuyển đổi giới tính bị cho xuất ngũ

Photo : YONHAP News

Một hạ sĩ quân đội Hàn Quốc nhập ngũ là nam giới đã bị cưỡng chế xuất ngũ sau khi phẫu thuật chuyển đổi giới tính.Hạ sĩ Byun Hui-soo thuộc Quân khu 6 Lục quân Hàn Quốc đã làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở nước ngoài trong kỳ nghỉ tháng 12 năm ngoái, và bày tỏ mong muốn được tiếp tục phục dịch trong quân ngũ.Ngày 22/1, Lục quân đã mở cuộc họp của Ủy ban thẩm định xuất ngũ về trường hợp của hạ sĩ Byun. Theo quy định của luật liên quan, ủy ban trên đã ra quyết định cho xuất ngũ đối với hạ sĩ Byun, vì hạ sĩ này thuộc đối tượng có lý do không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trong quân đội.Sau khi phẫu thuật chuyển giới, hạ sĩ Byun đã được bệnh viện quân đội chẩn đoán khuyết tật thể xác và tinh thần cấp độ 3. Do đó, quân đội giải thích lý do đưa ra quyết định lần này không phải vì vấn đề chuyển đổi giới tính.Ngay sau khi nhận quyết định xuất ngũ, hạ sĩ Byun Hui-soo đã tham dự buổi họp báo do tổ chức dân sự Trung tâm nhân quyền quân nhân tổ chức. Tại đây, hạ sĩ Byun khẳng định đơn vị đang công tác vẫn đánh giá tích cực hạ sĩ này có thể tiếp tục làm việc trong quân ngũ. Hạ sĩ Byun cũng lấy làm tiếc vì quân đội còn chưa quan tâm đến nhóm giới và tính dục thiểu số.Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 23/1, Byun Hui-soo đã quay về làm công dân bình thường. Byun cho biết sẽ khởi kiện để có thể quay trở lại quân ngũ.