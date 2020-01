Photo : YONHAP News

Tổng thống Donald Trump ngày 22/1 khẳng định bản thân ông đã giúp đỡ rất nhiều cho hãng điện tử Apple bằng cách miễn thuế nhập khẩu cho hãng này, giúp Apple không bị thua thiệt trong cuộc cạnh tranh với đối thủ "số một" là Samsung của Hàn Quốc.Trả lời phỏng vấn của kênh CNBC chuyên về kinh tế Mỹ khi đang tham gia Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Thụy Sĩ, Tổng thống Trump nhận định thật không công bằng khi Samsung được nhận nhiều ưu đãi thuế nhờ Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ. Do đó, Apple đã được miễn khoản thuế nhập khẩu lẽ ra phải trả cho các sản phẩm xuất xứ Trung Quốc.Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài, Apple đã bị áp thuế nhập khẩu linh kiện máy tính (PC) xuất xứ Trung Quốc. Do lo ngại không thể cạnh tranh về giá, Apple đã yêu cầu Chính phủ Mỹ miễn thuế này.Trong khi đó, nhằm gây áp lực với Bắc Kinh, Tổng thống Trump dọa sẽ áp thuế 15% với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 15/12 năm ngoái. Trong trường hợp này, điện thoại của Apple sản xuất tại Trung Quốc sẽ trở thành đối tượng bị áp thuế.Tuy nhiên, nhờ những tiến triển trong đàm phán thương mại với Bắc Kinh, ông Trump đã rút lại biện pháp áp thuế. Tháng 8 năm ngoái, sau khi có cuộc gặp với lãnh đạo Apple Tim Cook, Tổng thống Trump cho biết theo Apple, đối thủ cạnh tranh số một là hãng điện tử Samsung, vì hãng này đặt trụ sở tại Hàn Quốc nên không phải chi trả tiền thuế. Do đó, thật khó cho Apple khi phải cạnh tranh với một đối thủ tốt như Samsung.Trong chuyến thăm nhà máy lắp ráp của Apple tại thành phố Austin, bang Texas, Tổng thống Trump nhận định cần phải đối xử với Apple ở mức độ tương tự với Samsung.Ngoài ra, trả lời phỏng vấn cùng ngày, ông Trump còn tự khen bản thân kể từ khi nhậm chức đã đạt được những thành quả lớn trong đàm phán thương mại với Trung Quốc, Nhật Bản, và Mexico. Tổng thống Trump còn tự hào vì đã sửa đổi FTA với Hàn Quốc.Tại một buổi họp báo riêng cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cũng đề cập tới việc sửa đổi FTA Hàn-Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh đã thay đổi những thỏa thuận tồi tệ thành những thỏa thuận thật sự tốt đẹp.Xuất hiện trong một chương trình của kênh tin tức Fox News cũng trong ngày 22/1, Tổng thống Trump lại tiếp tục khoe khoang thành tích của bản thân trong việc sửa đổi FTA Hàn-Mỹ.