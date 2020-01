Bắc Triều Tiên sẽ lần đầu tham dự Hội nghị an ninh Munich tháng 2 năm 2020

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên đã quyết định lần đầu tiên tham dự Hội nghị an ninh Munich, Đức vào tháng 2 tới.Chủ tịch Hội nghị an ninh Munich Wolfgang Ischinger cho biết Bắc Triều Tiên đã chấp nhận lời mời của Hội nghị, và Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc Kim Son-gyong sẽ tham dự sự kiện này từ ngày 14-16/2.Hội nghị an ninh Munich diễn ra lần đầu tiên năm 1963, với sự tham gia của lãnh đạo thượng đỉnh và Bộ trưởng các nước, thảo luận về các vấn đề an ninh quốc tế.Ước tính khoảng 100 quan chức gồm lãnh đạo thượng đỉnh, Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao các nước sẽ tham dự sự kiện năm nay, quy mô lớn kỷ lục. Đặc biệt về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ tham dự hội nghị.Gần đây, Bắc Triều Tiên liên tục tuyên bố sẽ tìm kiếm một "con đường mới" do đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ không đạt được tiến triển. Trong bối cảnh đó, dư luận đặc biệt quan tâm về khả năng diễn ra một cuộc tiếp xúc Mỹ-Triều bên lề Hội nghị an ninh Munich.Tham dự Hội nghị giải trừ quân bị tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 21/1 vừa qua, Tham tán Ju Yong-chol thuộc Văn phòng đại diện của miền Bắc tại Liên hợp quốc chỉ trích Mỹ đã coi thường thời hạn cuối năm 2019 mà nước này đưa ra, và tuyên bố Bắc Triều Tiên không có lý do gì để đơn phương thực hiện cam kết dừng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và thử nghiệm hạt nhân.Gần đây, Bắc Triều Tiên đã bổ nhiệm tân Ngoại trưởng Ri Son-kwon, một quan chức quân đội theo đường lối cứng rắn. Do đó, nhiều khả năng chiến lược với Mỹ của miền Bắc cũng sẽ quyết liệt hơn trước.Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa dự kiến cũng sẽ tham dự Hội nghị an ninh Munich, khiến dư luận quan tâm tới khả năng diễn ra tiếp xúc cấp cao liên Triều.