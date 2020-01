Nhiều người dân hủy tour du lịch Trung Quốc, Đông Nam Á do lo ngại dịch viêm phổi Vũ Hán

Photo : YONHAP News

Nhiều tour du lịch các nước lân cận mà người dân Hàn Quốc yêu thích như Trung Quốc, Đông Nam Á đều đang chịu thiệt hại lớn do sự lây lan của dịch viêm phổi lạ nguồn gốc từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).Ngày 24/1, các hãng du lịch lớn trong nước cho biết do ảnh hưởng từ dịch viêm phổi Vũ Hán, trong tuần này, 20% khách hàng đã hủy đặt tour du lịch Trung Quốc trong tháng 1 và tháng 2. Khách du lịch đến Trung Quốc chiếm khoảng 15% tổng lượng khách đặt tour nước ngoài trong hai tháng đầu năm của các công ty lữ hành. Ngoài ra, nhiều khách hàng còn hủy đặt tour tới các quốc gia gần Trung Quốc như Hong Kong, Macao, Đài Loan.Không chỉ vậy, số khách hàng hủy tour tới Thái Lan, nơi đã phát hiện trường hợp mắc viêm phổi Vũ Hán, và các nước như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, những nơi tập trung nhiều khách du lịch Trung Quốc, cũng ngày càng tăng. Tour du lịch tới Đông Nam Á chiếm khoảng 65% tổng lượng đặt tour du lịch trong mùa đông của các công ty lữ hành Hàn Quốc.Đặc biệt, trong số những người hủy tour du lịch Trung Quốc, nhiều người cho biết đã từng hủy tour du lịch Nhật Bản trong làn sóng tẩy chay nước này hồi năm ngoái. Những người này phải chấp nhận trả phí hủy đặt tour do lo ngại dịch viêm phổi Vũ Hán.Sau khi có thông tin hơn 130.000 người Trung Quốc sẽ tới du lịch Hàn Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán này, nhiều người cũng đã hủy tour du lịch tới đảo Jeju hoặc liên lạc về việc hủy tour. Thậm chí có người còn cho rằng trong thời điểm này, đi du lịch Nhật Bản còn an toàn hơn.