GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2019 giảm 1.555 USD

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai (27/1) cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người năm 2019 của Hàn Quốc đạt 31.791 USD, giảm 1.555 USD so với năm 2018.Trước đó, GDP bình quân đầu người năm 2015 đã giảm 519 USD so với một năm trước. Năm 2014, GDP bình quân đầu người từng mấp mé ngưỡng 30.000 USD, đạt 29.242 USD, rồi lại giảm xuống 28.724 USD trong năm 2015. Tuy nhiên, sau đó GDP đã tăng trở lại, đạt 31.605 USD vào năm 2017, mở ra thời đại 30.000 USD, đến năm 2018 tiếp tục tăng lên 33.346 USD.Tuy nhiên, năm 2019, khi thời kỳ "siêu thịnh vượng" của chíp bán dẫn và xây dựng kết thúc, thêm vào đó là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới, khiến xuất khẩu của Hàn Quốc rơi vào đình trệ. Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế năm 2019 đạt 2%, thấp nhất trong vòng một thập kỷ vừa qua, khiến GDP bình quân đầu người giảm, nhưng may mắn vì vẫn chưa giảm xuống dưới ngưỡng 30.000 USD.Trong năm nay, GDP bình quân đầu người được kỳ vọng sẽ tăng trở lại nếu tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đúng như dự báo của Chính phủ là 2,4%, và tỷ giá hối đoái won-USD duy trì ở mức tương tự như năm ngoái.