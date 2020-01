Cựu Tỉnh trưởng Gyeonggi xúc tiến thành lập đảng mới

Photo : KBS News

Cựu Tỉnh trưởng Gyeonggi Kim Moon-soo ngày 27/1 công bố lập trường phản đối việc đảng Hàn Quốc tự do đẩy nhanh việc hợp nhất phe bảo thủ, tuyên bố sẽ xúc tiến thành lập đảng mới. Đảng mới này sẽ có sự tham gia tài trợ của mục sư Chun Gwang-hun, Chủ tịch Tổng hiệp hội Tin lành Hàn Quốc.Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap, cựu Tỉnh trưởng Kim cho biết ông tuyệt đối không chấp nhận việc đảng Hàn Quốc tự do quy kết những người đã đấu tranh sôi nổi với chính quyền Tổng thống Moon Jae-in là phe cực hữu.Trên tài khoản Facebook cá nhân, ông này cũng bày tỏ lập trường phản đối tương tự về việc đảng Hàn Quốc tự do xúc tiến việc hợp nhất với đảng phái bảo thủ mới của nghị sĩ Yoo Seung-min.Về cuộc Tổng tuyển cử tháng 4 tới, ông Kim cho biết chiến lược bầu cử, cương lĩnh chính trị của đảng là vấn đề khác, và vẫn để ngỏ khả năng liên minh với đảng Hàn Quốc tự do trong quá trình bầu cử.Theo ông Kim, tên của đảng mới là đảng Cách mạng người dân (tên tạm thời), hiện đã được đăng ký lên Ủy ban quản lý bầu cử trung ương.