Số người tị nạn Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc năm 2019 thấp kỷ lục trong vòng 18 năm

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27/1 cho biết trong năm ngoái, đã có 1.047 người tị nạn Bắc Triều Tiên tới tìm cuộc sống mới tại miền Nam, trong đó có 202 nam, 845 nữ. Số người nhập cảnh trong quý I là 229 người, quý II là 320 người, quý III là 226 người, và quý IV là 272 người. Số người tị nạn trong năm ngoái là con số thấp kỷ lục trong vòng 18 năm qua, kể từ năm 2001.Số người tị nạn Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc liên tục tăng kể từ năm 2000, lên tới đỉnh điểm là 2.914 người năm 2009, sau đó chuyển sang xu hướng giảm.Kể từ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2012, số người tị nạn miền Bắc mỗi năm chỉ trong khoảng từ 1.100 đến 1.500 người, được phân tích là do chính quyền nước này tăng cường giám sát khu vực biên giới tiếp giáp Trung Quốc, tiền phí để chạy trốn từ miền Bắc sang Hàn Quốc tăng. Tuy nhiên, một số ý kiến phân tích cho rằng xu hướng giảm này còn do người dân miền Bắc lo ngại về rủi ro không thích ứng được với cuộc sống tại miền Nam.Tháng 7 năm ngoái, một phụ nữ tị nạn Bắc Triều Tiên từng đến Hàn Quốc vào năm 2009 cùng con trai 6 tuổi bị phát hiện đã tử vong tại một khu chung cư cho thuê ở Seoul, được phỏng đoán là do chết đói, làm dư luận dấy lên tranh cãi về vấn đề người tị nạn miền Bắc đang bị xã hội xa lánh, bỏ quên.Theo đó, Chính phủ đã có các bước đi tích cực hơn, như nâng số tiền cơ bản hỗ trợ người tị nạn ổn định cuộc sống, từ mức 7 triệu won (6.000 USD) lên 8 triệu won (6.850 USD), tiến hành điều tra khẩn cấp những người tị nạn thuộc tầng lớp yếu thế, nắm bắt được 553 người cần được hỗ trợ khẩn cấp và tiến hành các quy trình hỗ trợ.