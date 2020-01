Hơn 2,7 tỷ lượt khách sử dụng tàu điện ngầm ở Seoul trong năm 2019

Photo : YONHAP News

Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) ngày 28/1 cho biết trong năm 2019, số lượt khách sử dụng tàu điện ngầm tuyến số 1 đến tuyến số 9 là hơn 2,7 tỷ lượt, tăng 1,1% so với năm 2018. Lượt khách bình quân mỗi ngày là 7.469.180 lượt.Trong đó, ga Gangnam của tuyến số 2 có lượt khách sử dụng nhiều nhất trong năm ngoái, bình quân mỗi ngày đạt 141.597 lượt. Tiếp sau đó là ga trường Đại học Hongik của tuyến số 2 (129.199 lượt) và ga Jamsil của tuyến số 2 (118.244 lượt). Ngược lại, ga Dunchon Oryun của tuyến số 9 có lượt khách sử dụng thấp nhất (1.529 lượt), tiếp đó là ga Dorimcheon (1.979 lượt) và ga Sindap (2.048 lượt).Ga có lượt khách tăng nhiều nhất trong năm ngoái là ga Songpa của tuyến số 8, bình quân mỗi ngày đạt 14.982 lượt, tăng 73% so với năm 2018. Trong khi đó, ga Namtaeryeong của tuyến số 4, ga công viên Olympic của tuyến số 5, và ga Khu liên hợp thể thao Jamsil của tuyến số 2 lại có số lượt khách giảm nhiều.Xét theo từng tuyến, tuyến số 2 chở bình quân mỗi ngày 2.224.548 lượt khách, đạt tỷ lệ cao nhất, chiếm 29,8% tổng lượt khách. Đứng thứ hai là tuyến số 7, bình quân mỗi ngày chở 1.041.487 lượt.Trong năm ngoái, ngày có lượt khách sử dụng tàu điện ngầm nhiều nhất là ngày 20/12, ngày thứ Sáu trước Giáng sinh (9,15 triệu người), và ngày có lượt khách ít nhất là ngày 28/7 (3,86 triệu người).Xét theo ngày trong tuần, thứ Sáu là ngày có bình quân lượt khách đông nhất với 8,57 triệu lượt, và Chủ nhật là thấp nhất với 4,45 triệu lượt. Xét theo thời gian trong ngày, giờ cao điểm đi làm và tan tầm (7-9 giờ sáng và 6-8 giờ chiều) có lượt khách đông nhất, chiếm một phần ba tổng lượt khách.Lượt khách sử dụng miễn phí tàu điện ngầm từ tuyến số 1 đến tuyến số 8 là 274 triệu người, tăng 13 triệu người so với năm 2018, chiếm 15,5% tổng lượt khách, quy đổi ra phí là khoảng 370,9 tỷ won (315 triệu USD). Nguyên nhân là do tốc độ già hóa dân số nhanh, tỷ trọng người trên 65 tuổi ngày càng tăng nhanh chóng.Nửa đầu năm nay, công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul dự kiến sẽ ra mắt vé tàu điện ngầm tự do cho đối tượng người nước ngoài, cũng như gói sử dụng nhà nghỉ, vé vào khu du lịch gần tàu điện ngầm kết hợp vé tàu điện ngầm.