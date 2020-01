Giới lữ hành miễn 100% phí hủy tour du lịch Trung Quốc từ 28/1 đến 2/2/2020

Photo : YONHAP News

Giới doanh nghiệp lữ hành ngày 28/1 cho biết các công ty du lịch lớn trong nước như Hanatour, Modetour, Yellow Balloon Tour đã đồng loạt hủy 100% tour du lịch tới Trung Quốc trong tuần này, và hoàn tiền miễn phí cho khách hàng đã đặt tour. Như vậy, các hãng đã chấp nhận thiệt hại tối đa 3.000 người mỗi công ty từ số tour bị hủy.Ngoài ra, các doanh nghiệp đang thảo luận phương án hoàn tiền toàn bộ cho những khách hàng đặt tour Trung Quốc trong tháng 2, thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán được dự báo lây lan mạnh nhất.Một quan chức Hanatour cho biết hãng đưa ra quyết định trên do ưu tiên sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu. Do hiện tại đang là mùa thấp điểm, du lịch Trung Quốc chiếm tỷ lệ không cao, nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì tổn thất sẽ ngày càng lớn. Nhiều khách hàng đang hủy tour du lịch tới các quốc gia khác do lo ngại phải tới những nơi đông người như sân bay, máy bay, nơi virus dễ lây lan, và đến những điểm du lịch tập trung nhiều khách Trung Quốc.Một quan chức doanh nghiệp chuyên về du lịch Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, cho biết kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, giới doanh nghiệp đã kỳ vọng khách hàng chuyển từ du lịch Trung Quốc sang Đông Nam Á. Tuy nhiên số lượng khách hủy tour vẫn đang gia tăng, khoảng 10% khách hàng đặt tour trong tháng 1,2 đã báo hủy.Giới doanh nghiệp khách sạn trong nước cũng đang trong tình trạng báo động do dịch viêm phổi Vũ Hán. Nhiều khách hàng đã hủy đặt phòng tại những khách sạn người Trung Quốc hay ghé tới ở Seoul, Incheon, và đảo Jeju. Một khách sạn nổi tiếng ở đảo Jeju cho biết 15% lượng đặt phòng trong tháng 2 của khách trong nước đã bị hủy.