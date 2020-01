Ngày thứ ba triển khai cơ chế làm việc khẩn cấp đối phó với virus corona chủng mới

Photo : YONHAP News

Sau khi bệnh nhân thứ 4 mắc virus corona chủng mới được phát hiện ngày 27/1, trong hai ngày qua, tại Hàn Quốc không phát sinh thêm ca nhiễm mới. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) vẫn đang tập trung tiếp nhận khai báo về các trường hợp nghi nhiễm virus.Tính đến ngày 29/1, Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng cơ chế làm việc khẩn cấp đến ngày thứ ba. Hiện tại, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương do Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo làm trưởng ban đang triển khai hoạt động. Ba giờ chiều 29/1, Bộ trưởng Park đã chủ trì cuộc họp toàn thể lần thứ ba của Ủy ban, rà soát hệ thống phòng dịch tới thời điểm hiện tại, kiểm tra tình hình phòng dịch và thảo luận đối sách bổ sung.Bộ Y tế và phúc lợi đang duy trì cảnh báo đối phó với virus corona chủng mới ở mức 3 (cảnh giác) trên 4 mức.Chính phủ Hàn Quốc công bố sẽ tiến hành điều tra toàn bộ 3.000 người nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) từ ngày 13-26/1 vừa qua, do cân nhắc tới thời gian ủ bệnh của virus corona chủng mới là 14 ngày. Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra cả những người có triệu chứng nhẹ, nếu phát hiện triệu chứng về đường hô hấp sẽ đưa ngay người đó tới bệnh viện được Nhà nước chỉ định để cách ly, kiểm tra.Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ lập phương án kiểm tra sức khỏe người dân không chỉ tại những cơ sở y tế do Nhà nước chỉ định, mà cả các cơ sở y tế tư nhân. Từ ngày 5/2, Chính phủ sẽ áp dụng phương pháp mới để rút ngắn thời gian kiểm tra, áp dụng tại cả các bệnh viện tư nhân.Chính phủ nhấn mạnh sự phối hợp của người dân là hết sức quan trọng, và đề nghị người dân tuân thủ các quy tắc phòng dịch như thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho.