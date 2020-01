Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và lãnh đạo Lục quân Mỹ nhấn mạnh phối hợp đồng minh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo ngày 29/1 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy và Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ Paul LaCamera tại Seoul, chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc và thảo luận phương án thúc đẩy hợp tác lục quân Hàn-Mỹ.Bộ trưởng Jeong đã giải thích những nỗ lực của Chính phủ Seoul nhằm xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Jeong khẳng định tư thế phòng vệ liên quân bền vững và phối hợp chính sách của đồng minh Hàn-Mỹ phải là nền tảng vững chắc để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc mà không mất đi động lực đối thoại trong bối cảnh tình hình an ninh nhiều biến động.Bộ trưởng Jeong Kyeong-doo đánh giá cao vai trò to lớn của Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương và Lục quân Mỹ trong việc hỗ trợ quân sự cho những nỗ lực ngoại giao của Chính phủ Hàn-Mỹ nhằm tạo điều kiện phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc trong năm ngoái, qua đó đề nghị hai đơn vị này tiếp tục hợp tác.Đáp lại, Bộ trưởng McCarthy nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, khẳng định sự ủng hộ không thay đổi của Lục quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương trong việc duy trì tư thế phòng vệ của liên quân. Ông McCarthy cũng nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa trao đổi và hợp tác giữa Lục quân hai nước.