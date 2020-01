Hơn 60% người dân Hàn Quốc muốn tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu

Photo : YONHAP News

​63% người dân Hàn Quốc muốn tiếp tục làm việc sau khi qua độ tuổi nghỉ hưu, theo báo cáo do Viện nghiên cứu doanh nghiệp tài chính toàn cầu Credit Suisse (CSRI) công bố ngày 30/1.Tháng 9 năm ngoái, Viện nghiên cứu Credit Suisse đã thực hiện một cuộc khảo sát suy nghĩ của người dân về việc nghỉ hưu, tiến hành trực tuyến với mỗi 1.000 người trong độ tuổi bầu cử ở 16 nước, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ.Tỷ lệ 63% của Hàn Quốc cao thứ ba trong số 16 nước, sau Ấn Độ là 75%, Indonesia 65%. Ngược lại, tỷ lệ người dân muốn tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu ở Đức chỉ đạt 18%, Canada 25%, Thụy Sĩ 28%. Tỷ lệ bình quân ở các nước đang phát triển là 53%, nước phát triển là 28%.53% người dân các nước đang phát triển và 43% người dân các nước phát triển trả lời chế độ phúc lợi ở nước mình đã tồi tệ hơn trong vòng 10 năm qua. 46% người dân các nước phát triển và 49% người dân các nước đang phát triển cảm thấy bất an về khoản tiền an hưởng tuổi già.44% người dân các nước đang phát triển và 40% người dân các nước phát triển hy vọng nguồn tiền tiết kiệm của bản thân sẽ trở thành nguồn thu nhập chính lúc tuổi già. Tỷ lệ hy vọng các khoản trợ cấp phúc lợi xã hội là nguồn thu nhập chính lúc tuổi già là 28% ở các nước phát triển và 23% ở các nước đang phát triển.CSRI phân tích người dân các nước đang gia tăng tâm lý lo ngại về tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội. Tỷ lệ người dân các nước đang phát triển mong muốn tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu cao hơn rõ rệt so với các nước phát triển. Hệ thống lương hưu ở nhiều quốc gia còn chưa đáp ứng được sự thay đổi về nhu cầu xã hội. CSRI cho rằng hệ thống lương hưu cần phải linh hoạt hơn, phản ánh nhu cầu của cả những người lao động không chính quy, như lao động bán thời gian, lao động tạm thời.