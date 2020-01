Tỷ lệ di cư nội địa năm 2019 của Hàn Quốc thấp nhất trong vòng 47 năm

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/1 công bố thống kê cho biết năm ngoái, tỷ lệ di cư nội địa (số người di chuyển trên mỗi 100 dân) đạt 13,8%, giảm 0,4% so với một năm trước, mức thấp nhất trong vòng 47 năm kể từ sau mức 11% năm 1972.Tỷ lệ di cư nội địa trong phạm vi tỉnh, thành là 9,2%, giữa các tỉnh, thành là 4,6%, lần lượt giảm 0,3% và 0,1% so với năm 2018. Tổng số người di chuyển là 7.104.000 người, giảm 193.000 người (2,6%) so với một năm trước. Mặc dù tỷ lệ di cư nội địa giảm nhưng dân số lại có xu hướng tập trung về thủ đô Seoul và các địa phương lân cận.Tỷ lệ di cư nội địa của Hàn Quốc từng bùng nổ từ giữa những năm 1970, trong đó năm 1975 đạt 25,5%. Tới những năm 1980, tỷ lệ này vẫn duy trì ngưỡng cao 20%, sau đó có xu hướng giảm, còn 19,9% năm 1995, 19% năm 2000, 15,2% năm 2015, rồi xuống mức thấp kỷ lục vào năm ngoái.Cục thống kê quốc gia giải thích các yếu tố khiến tỷ lệ di cư nội địa có xu hướng giảm là cơ cấu dân số già hóa, dân số 20-30 tuổi giảm, kinh tế tăng trưởng chậm, giao thông, viễn thông phát triển.